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В Актау женщина пыталась совершить суицид

02.10.2022, 16:47 11621
В Актау женщина пыталась совершить суицид
Фото: polisia.kz
АКТАУ. 2 ОКТЯБРЯ - В Актау 41-летняя женщина пыталась спрыгнуть с балкона, расположенного на пятом этаже одной из многоэтажек города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, инцидент произошел 1 октября.
 

41-летняя гражданка села на балконное ограждение и требовала, чтобы никто к ней не подходил. Начальник спецприемника Уркен Жусупбеков в беседе попросил ее не делать поспешных действий. Когда женщина отпустила руки, полицейский, не теряя времени, в считанные секунды поймал ее", - проинформировали в полиции.

 
Сообщается, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что женщина находится на учете у нарколога. Ее передали сотрудникам скорой помощи.
 
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске девушка пыталась спрыгнуть с моста.
 

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В Шымкенте мужчину ударило током на автомойке

03.10.2022, 13:17 756
ШЫМКЕНТ. 3 ОКТЯБРЯ - В Шымкенте 47- летнего мужчину ударило током при проведении строительных работ в здании автомойки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает otyrar.kz, инцидент произошел в районе Ынтымак Абайского района 1 октября.
 

На территории ИП "Айдос" в строящемся здании автомойки при проведении строительных работ наемный рабочий 1975 года рождения получил удар электрическим током. Пострадавший госпитализирован с диагнозом "электротравма". Ожог 30-35% тела II-III степени, состояние среднее", - проинформировали в ДЧС Шымкента.

 
Пожарные специализированного отряда службы пожаротушения спустили пострадавшего мужчину с крыши и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
 
Ранее сообщалось, что в Шымкенте ребенка ударило током.
 

Один погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области

03.10.2022, 11:59 1946
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 3 ОКТЯБРЯ - В воскресенье, 2 октября, на трассе Омск - Майкапчагай произошла дорожная авария, в которой один человек погиб, пятеро госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ДТП произошло на 549-м километре автодороги Омск - Майкапчагай, в 25 километрах от села Аккулы.
 
40-летний водитель автомашины Renault Logan совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП 35-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и четыре пассажира (2021, 2003, 1981, 1969 годов рождения) с различными травмами госпитализированы в больницу, информирует Polisia.kz.
 
В полиции отметили, что автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. По данному факту начато досудебное расследование.

Пять человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области.
 

Пять человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области

03.10.2022, 10:44 3086
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 3 ОКТЯБРЯ - Пятеро погибли и четверо получили ранения в аварии на трассе в Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
3 октября на 1573/693-м километре трассы Самара - Шымкент в Кармакшинском районе Кызылординской области произошла авария с участием автобуса и легковушки.
 

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РК", - сообщили в полиции.

 
В результате ДТП погибли пять человек, с различными травмами госпитализированы четыре человека. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, информирует Polisia.kz.

В Талдыкоргане двухлетний ребенок погиб под колесами иномарки.
 

Два человека пострадали в ДТП с участием лошадей на трассе Актау - Акшукур

02.10.2022, 15:39 12816
Два человека пострадали в ДТП с участием лошадей на трассе Актау - Акшукур
АКТАУ. 2 ОКТЯБРЯ - Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием лошадей на трассе Актау - Акшукур в Мангистауской областной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным lada.kz, инцидент произошел 30 сентября.
 
Установлено, что водитель Daewoo Nexia совершил наезд на двух лошадей. В результате столкновения пострадали два человека. Полицейские в данный момент устанавливают хозяев животных.
 
На водителя будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
 
Как сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице, в медучреждение обратились 18-летняя девушка и 47-летняя женщина.
 

Их осмотрел травматолог. Проведены рентген головного мозга, КТ-исследования. Травм не выявлено. Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение в связи с удовлетворительным состоянием", - добавили врачи.

 
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в результате ДТП с участием лошадей пострадали два человека.
 

В Алматы четыре человека госпитализированы после ДТП с участием бетономешалки

02.10.2022, 15:07 13431
АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - В городе Алматы четыре человека госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика-бетономешалки HOWO в Наурызбайском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Водитель Subaru Legacy ехал по улице Алатау в северном направлении, информирует zakon.kz. 
 
Следом за Subaru ехал грузовик-бетономешалка HOWO. Не доезжая до проспекта Райымбека, водитель Subaru остановился перед пешеходным переходом и пропустил людей. Ехавший позади водитель грузовика начал резко тормозить. Он не успел остановиться, зацепил Subaru и перевернул его.
 
В результате аварии пострадали двое взрослых и трое детей, сообщает Sputnik.kz. 
 
Одного из пассажиров Subaru 2014 года рождения осмотрели на месте и отпустили домой. Еще двоих детей - 2006 и 2008 года, а также двоих взрослых госпитализировали с различными травмами.
 
На месте работали сотрудники полиции для более детального выяснения обстоятельств аварии.
 
Стоит отметить, что в последние годы в Алма-Ате (Алматы) происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог, в частности большегрузными машинами.
 
Строительные компании чувствуют себя хозяевами города, грузовики и бетономешалки порой с малообученными водителями, уверенными в своей безнаказанности из-за причастности к богатым стройкомпаниям, становятся причиной перегрузки улиц и серьезных ДТП. Ситуация в целом вызывает социальное напряжение и ведет к эскалации проблем населения мегаполиса.
 

В Талдыкоргане насмерть сбили пожилую женщину

01.10.2022, 22:01 23701
ТАЛДЫКОРГАН. 1 ОКТЯБРЯ - 1 октября ночью на автодороге Алматы - Оскемен, проходящей вокруг Талдыкоргана, водитель иномарки насмерть сбил пожилую женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

65-летний водитель Toyota Hiace, двигаясь в западном направлении, допустил наезд на неустановленную женщину, которая погибла на месте происшествия. Предположительно, возраст гражданки 60-70 лет. По показаниям водителя, женщина якобы сидела на проезжей части", - сообщает Polisia.kz.

 
В настоящее время по факту начато расследование. Полицейские устанавливают личность погибшей.
 

Сбившего двух школьников водителя разыскивают в Актобе

30.09.2022, 15:36 36446
Сбившего двух школьников водителя разыскивают в Актобе
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 30 СЕНТЯБРЯ - Водитель сбил двух школьников и скрылся с места ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

29 сентября примерно в 21.40 неустановленный водитель на неустановленной автомашине (со слов очевидцев ВАЗ-2121 белого цвета), двигаясь по проспекту Тауелсиздик, допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов 8 и 9 лет, которые переходили проезжую часть дороги, после чего скрылся с места ДТП. В результате ДТП школьники госпитализированы в реанимационное отделение БСМП города Актобе", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает личность водителя.
 

Всех, кто владеет информацией, просим позвонить по телефону 102. Анонимность гарантируется", - обратились к жителям города полицейские.

 

В Хромтау четверо пострадавших при пожаре находятся в тяжелом состоянии

30.09.2022, 11:05 40416
В Хромтау четверо пострадавших при пожаре находятся в тяжелом состоянии
Фото: Depositphotos
ХРОМТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - В результате пожара в частном доме в Хромтау четыре человека попали в реанимацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
30 сентября в 1.16 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Целинной города Хромтау.
 
Горел летний дом с переходом на гараж. Огнем уничтожен легковой автомобиль марки "Тойота Камри", находившийся в гараже.
 

С термическими ожогами госпитализированы 4 человека в реанимационное отделение ЦРБ, состояние всех тяжелое", - сообщили в ДЧС Актюбинской области.

 
Пожар ликвидирован в 2.15 на общей площади 120 квадратных метров.
 
Причина пожара устанавливается.
 
Силами спасатели спасен отдельно стоящий частный дом.
 
Сообщается, что спасатели вытащили из гаража бытовой газовый баллон вместимостью 50 литров.
 

Обстоятельства происшествия выясняются. Предварительно, со слов хозяина дома А.Ш., который находился в доме, пожар произошел в летнем домике. Пытаясь спасти двоих жителей, хозяйка дома и ее сын получили также ожоги, в итоге всем удалось выйти из горящего здания", - рассказали в ДЧС.

 

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