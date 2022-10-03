В Актау женщина пыталась совершить суицид

АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - В городе Алматы четыре человека госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика-бетономешалки HOWO в Наурызбайском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель Subaru Legacy ехал по улице Алатау в северном направлении, информирует zakon.kz.

Следом за Subaru ехал грузовик-бетономешалка HOWO. Не доезжая до проспекта Райымбека, водитель Subaru остановился перед пешеходным переходом и пропустил людей. Ехавший позади водитель грузовика начал резко тормозить. Он не успел остановиться, зацепил Subaru и перевернул его.

В результате аварии пострадали двое взрослых и трое детей, сообщает Sputnik.kz.

Одного из пассажиров Subaru 2014 года рождения осмотрели на месте и отпустили домой. Еще двоих детей - 2006 и 2008 года, а также двоих взрослых госпитализировали с различными травмами.

На месте работали сотрудники полиции для более детального выяснения обстоятельств аварии.

Стоит отметить, что в последние годы в Алма-Ате (Алматы) происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог, в частности большегрузными машинами.

Строительные компании чувствуют себя хозяевами города, грузовики и бетономешалки порой с малообученными водителями, уверенными в своей безнаказанности из-за причастности к богатым стройкомпаниям, становятся причиной перегрузки улиц и серьезных ДТП. Ситуация в целом вызывает социальное напряжение и ведет к эскалации проблем населения мегаполиса.