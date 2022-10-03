В Актау женщина пыталась совершить суицид

Фото: polisia.kz
АКТАУ. 2 ОКТЯБРЯ - В Актау 41-летняя женщина пыталась спрыгнуть с балкона, расположенного на пятом этаже одной из многоэтажек города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, инцидент произошел 1 октября.
41-летняя гражданка села на балконное ограждение и требовала, чтобы никто к ней не подходил. Начальник спецприемника Уркен Жусупбеков в беседе попросил ее не делать поспешных действий. Когда женщина отпустила руки, полицейский, не теряя времени, в считанные секунды поймал ее", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что женщина находится на учете у нарколога. Ее передали сотрудникам скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске девушка пыталась спрыгнуть с моста.