В Актау произошло ДТП с участием полицейской машины

Фото: polisia.kz
Актау. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау ночью 10 октября на перекрестке между 11-м и 12-м микрорайонами произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины, направлявшейся на вызов, сообщает Polisia.kz.
Водитель автотранспорта газель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с легковой автомашиной Nissan Maxima", - проинформировали в полиции.
В результате ДТП пятеро пострадавших, в том числе три сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Nissan Maxima были доставлены в областную больницу. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
На водителя служебного автотранспорта составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).
Ранее сообщалось, что в столице водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции.