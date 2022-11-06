В Петропавловске мужчина погиб при падении лифта

Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске во время ремонта лифта погиб мужчина.
4 ноября в управление полиции города Петропавловск поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме по улице Жумабаева при капитальном ремонте лифта оборвался трос, в результате чего в шахту с высоты 8-го этажа сорвался 39-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы", - сообщает Polisia.kz.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следственно-оперативной группы УП Петропавловска.