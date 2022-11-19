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В Семее загорелся автобус

18.11.2022, 18:52 12261
В Семее загорелся автобус
Фото: Polisia.kz
Семей. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 ноября в 14.40 на канал "102" в центр оперативного управления департамента полиции Абайской области очевидцы сообщили о возгорании автобуса на проспекте Ауэзова в Семее, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
В ходе выяснения обстоятельств установлено, что автобус закреплен за одной из организаций города и к общественным перевозкам отношения не имеет.
 
При движении водитель и пассажиры увидели задымление из моторного отсека. Водитель действовал согласно инструкции: обеспечил эвакуацию троих пассажиров и вызвал бригаду пожарных. До их прибытия пытался потушить огонь самостоятельно. Причину возгорания установит экспертиза.
 
Полицейские оцепили место происшествия до приезда спасателей.
 

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Пожар в Астане: глава МЧС вручил орден "Айбын" ІІІ степени Аяну Кемпирову

18.11.2022, 21:13 9396
Пожар в Астане: глава МЧС вручил орден "Айбын" ІІІ степени Аяну Кемпирову
Фото: МЧС РК
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по ЧС Юрий Ильин посетил в больнице столичных пожарных Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова, которые пострадали в ходе спасения людей, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Юрий Ильин узнал, как проходит лечение огнеборцев, встретился с родными и близкими сотрудников и пожелал им терпения, стойкости и скорейшего выздоровления. Министр также поинтересовался у главного врача больницы, достаточно ли лекарств для лечения, и получил заверения о наличии всех необходимых медикаментов.
 
В настоящее время Аскар Забикулин находится в отделении реанимации многопрофильной городской больницы № 1, площадь ожогов 80%, состояние оценивается как крайне тяжелое.
 
Еще один пострадавший - командир отделения пожарной части № 10 Аян Кемпиров находится в отделении комбустиологии, площадь ожогов 7-10%.
 
В ходе посещения больницы министр вручил командиру отделения пожарной части № 10 Аяну Кемпирову государственную награду "Айбын" ІІІ степени, присвоенную ему указом президента РК.
 

Мне поручено высокое доверие от имени главы государства тебя поблагодарить за мужество, проявленное при исполнении служебного долга. Пожелать тебе скорейшего выздоровления. Чтобы ты со своими ранами справился так же, как чрезвычайными ситуациями справляетесь. Также хочу поблагодарить врачей, присутствующих здесь, за оперативность и своевременность. По их словам, имеются улучшение и динамика в состоянии", - сказал Юрий Ильин.

 
Вручая государственную награду, Юрий Ильин поблагодарил мать Аяна Кемпирова за воспитание сына.
 
Также глава МЧС Юрий Ильин и аким Астаны Алтай Кульгинов посетили семью Аскара Забикулина, вручили сертификат на трехкомнатную квартиру. Квартира предоставлена за счет спонсорских средств.
 
Кроме того, семье пожарного Аяна Кемпирова будет оказана помощь в погашении ипотеки. Принято решение помочь обеим семьям в погашения кредитов.
 
Напомним, 16 ноября в Астане пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы.
 
17 ноября глава государства подписал указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане, государственными наградами РК.
 

Взрыв в школьной котельной в Аршалы: возбуждено уголовное дело

18.11.2022, 19:35 11621
Кокшетау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 ноября в поселке Аршалы в отдельно стоящем здании котельной при школе № 3 имени Ташенова произошел разрыв отопительного котла, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.
 
По данному факту сотрудниками Аршалынского районного отдела полиции начато досудебное расследование по статье 292, часть 1, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности". Выясняются обстоятельства случившегося.
 
Напомним, отопительный котел взорвался возле школы в Акмолинской области. В результате ЧП госпитализированы в центральную районную больницу с различными травмами завхоз школы, электрик и кочегар. Один из них оказался под завалами и его удалось освободить только с помощью автокрана. Школьники временно переведены на дистанционное обучение.
 

Три человека погибли при столкновении с фурой в Карагандинской области

18.11.2022, 15:57 16241
Фото: Polisia.kz
Караганда. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Три пассажира легкового автомобиля погибли при столкновении с фурой на трассе Алматы - Екатеринбург.
 

8 ноября на трассе Алматы - Екатеринбург 21-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-21015, двигаясь в сторону города Балхаша, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой МАN под управлением 45-летнего водителя. От удара легковой автомобиль опрокинулся в кювет", - сообщает Polisia.kz.

 
В результате ДТП водитель ВАЗ-21015 и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте.
 
По данному факту начато досудебное расследование.
 

Пожар возле торгового центра ликвидирован в Алматы

18.11.2022, 15:35 17466
Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пожарные ликвидировали пожар в бутиках возле здания торгового центра "Бакорда" на улице Рыскулова.

18 ноября в 13.56 силы и средства ДЧС Алматы, оперативно прибывшие на сообщение о загорании в Алатауском районе, по ул. Ырысты, 46/2А, за 5 минут локализовали загорание возникшее в торговых бутиках по продаже строительных материалов на общей площади 80 кв.м. Полностью загорание ликвидировано в 14.25. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Алматы.

 

Отопительный котел взорвался возле школы в Акмолинской области

18.11.2022, 15:20 18091
Отопительный котел взорвался возле школы в Акмолинской области
Фото: МЧС РК
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Отопительный котел взорвался возле школы в Акмолинской области, есть пострадавшие.
 

В поселке Аршалы, по улице Писарева, 18, на территории общеобразовательной школы имени Ж.Ташенова, в отдельно стоящей котельной произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. Разрушилась строительная конструкция здания без последующего горения", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

 
В результате ЧП госпитализированы завхоз школы, электрик и кочегар. Один из них оказался под завалами и его удалось освободить только с помощью автокрана.
 
Школьники временно переведены на дистанционное обучение.

 

Создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области Таткеева М.С. На место происшествия выехал руководитель управления образования Бейбут Жусупов. Сейчас принимаются оперативные меры по устранению последствий и подачи тепла. Никто из детей не пострадал, они переведены на дистанционное обучение. В регионе будет проведена проверка всех котельных в школах. Троим взрослым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ответственные за упущения понесут ответственность за случившееся после проверки", - сообщили в управлении образования Акмолинской области.


Напомним, вчера в Петропавловске произошел взрыв на одном из СТО. По предварительной версии, причиной послужила утечка газа из баллона, установленного в легковом автомобиле, с последующим возгоранием и обрушением строительных конструкций здания. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пострадали 9 человек, пятеро из них госпитализированы с ожогами. Также повреждены 13 автомобилей.
 

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Атырау

18.11.2022, 14:24 19606
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Атырау
Фото: atpress.kz
Атырау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау водитель Toyota Camry насмерть сбил пешехода и повредил четыре припаркованные машины.
 
ДТП произошло около 9 утра на улице Баймуханова, сообщает AtyrauPress со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.
 
По его данным, 31-летний водитель автомобиль Toyota Camry столкнулся с электрической опорой на обочине, после чего врезался в ограждение строящегося здания и сбил мужчину, идущего по тротуару. Он также повредил припаркованные автомобили Hyundai Elantra и ВАЗ-2111.
 
В результате ДТП пешеход погиб на месте. Его личность устанавливается. По факту ведется следствие.
 

Взрыв на СТО в Петропавловске: пять человек госпитализированы с ожогами

18.11.2022, 14:05 20101
Взрыв на СТО в Петропавловске: пять человек госпитализированы с ожогами
Фото: pkzsk.info
Петропавловск. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Девять человек пострадали во время взрыва, произошедшего вчера на одном из СТО в промзоне Петропавловска.
 
Пятеро из них госпитализированы с термическими ожогами разной степени тяжести, сообщает "Петропавловск.news".
 

Четыре человека поступили с термическими ожогами 1-3 степени, после получения квалифицированной помощи и дачи рекомендаций для дальнейшего лечения были отпущены домой. У них обожжены в основном кисти и лицо. Пять человек были госпитализированы с термическими ожогами 1-3 степени, с повреждениями 10% поверхности тела. Четверо из них госпитализированы в травматологическое отделение, один в челюстно-лицевую хирургию", - рассказал заведующий травматологическим пунктом многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи Валерий Грибашов.

 
По его словам, состояние больных средней тяжести, оценивается как стабильное. Они нуждаются в госпитализации потому, что получили глубокие ожоги. Пока неизвестно, заживут ли раны самостоятельно либо потребуется кожная пластика.
 

В основном у больных ожоги лица, верхних конечностей, то есть кисти, есть ожог бедра, предплечья, но площадь небольшая. Им повезло. При таких взрывах и ожогах лица возможен ожог верхних дыхательных путей. А это уже очень тяжелая травма", - сказал врач.

 
Факт взрыва прокомментировали в полиции.
 

Происшествие внесено в единый реестр досудебного расследования по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества". Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в областном департаменте полиции.

 
Напомним, взрыв произошел вчера, 17 ноября, около 16 часов. По предварительной версии, причиной послужила утечка газа из баллона, установленного в легковом автомобиле, с последующим возгоранием и обрушением строительных конструкций здания СТО. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Были повреждены 13 автомобилей.
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана

18.11.2022, 09:38 19921
Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 18 ноября 2022 года в 08.11 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 513 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
 
Энергетический класс землетрясения 10,3. Магнитуда MPV 4,6. Глубина 5 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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