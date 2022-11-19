В Семее загорелся автобус

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Семей. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 ноября в 14.40 на канал "102" в центр оперативного управления департамента полиции Абайской области очевидцы сообщили о возгорании автобуса на проспекте Ауэзова в Семее, - 18 ноября в 14.40 на канал "102" в центр оперативного управления департамента полиции Абайской области очевидцы сообщили о возгорании автобуса на проспекте Ауэзова в Семее, сообщает пресс-служба МВД РК.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что автобус закреплен за одной из организаций города и к общественным перевозкам отношения не имеет.

При движении водитель и пассажиры увидели задымление из моторного отсека. Водитель действовал согласно инструкции: обеспечил эвакуацию троих пассажиров и вызвал бригаду пожарных. До их прибытия пытался потушить огонь самостоятельно. Причину возгорания установит экспертиза.

Полицейские оцепили место происшествия до приезда спасателей.