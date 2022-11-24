Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

Шымкент. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре жительницы Шымкента стали жертвами косметологических процедур. На качество косметологических услуг они пожаловались в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

В одном случае медсестра, не имея соответствующего сертификата, открыла ИП и косметологический кабинет. К ней пришла местная жительница, чтобы удалить бородавки с лица. Также медсестра предложила клиентке сделать укол для рассасывания келоидного рубца на груди. Уже потом выяснилось, что вкололи пациентке что-то похожее на гиалуроновую кислоту. После такого лечения бородавок у женщины стало еще больше, а рубец еще и воспалился. Проверка показала, что у медсестры не было ни лицензии, ни сертификата на проведение таких процедур. Факт оказания такой опасной услуги женщина признала и согласилась заплатить штраф, сообщает vera.kz.

По информации руководителя отдела в департаменте фармконтроля Розии Абытовой, еще одна 24-летняя жительница города решила изменить форму бровей с помощью броулифтинга. Косметолога нашла через инстаграм за 50 тысяч тенге. Мастер сделала обезболивающий укол, затем надрез по верхней линии брови и все подшила. Правда, спустя несколько дней началось нагноение, а потом еще и шрамы появились. Теперь переделка таких бровей обойдется пациентке в миллион тенге, притом что исправлять такие оплошности профессиональные косметологи не любят. Во время проверки выяснилось, что у медсестры нет ни сертификата, ни лицензии.

К этой же медсестре попала еще одна женщина, которая тоже обратилась с жалобой в фармконтроль. Ей сделали процедуру блефаропластики нижнего века за 50 тысяч тенге. Мастер тоже сделала надрез, затем наложила шов, в последствии он загноился. Закончилось все выворотом нижнего века.

Еще один вопиющий случай, по словам Розии Абытовой, произошел с женщиной, которая решила удалить брыли и сделать подтяжку линии овала лица. За все это пострадавшая заплатила 150 тысяч тенге, но в итоге загноились шов с одной стороны и операционная рана. Лицо все перекосило.

Наказание - штраф за отсутствие сертификата 15 тысяч тенге, за отсутствие лицензии - 25 тысяч тенге. Мы уже направили предложение об увеличении штрафов", - говорит руководитель отдела департамента Комитета медицинской и фармацевтической деятельности Розия Абытова.

Всего в этом году в департамент поступили 4 жалобы на оказание косметологических услуг. Специалисты призывают внимательно проверять информацию о тех, кому решили доверить свое лицо. Важно проверять наличие лицензии на медицинскую деятельность по амбулаторно-поликлинической помощи с приложением дерматокосметологии. Важно обращать внимание на дипломы специалистов, они должны быть на видном месте или предоставлены по первой же просьбе. Очень важно брать и сохранять чек после оплаты всех процедур