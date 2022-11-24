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Установлена причина пожара в многоэтажке в Астане, после которого погиб пожарный

23.11.2022, 17:47 13326
Установлена причина пожара в многоэтажке в Астане, после которого погиб пожарный
Фото: Telegram/Astanovka98
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Установлена причина пожара в одной из квартир в жилом доме "Кахарман" на проспекте Бауыржана Момышулы в Астане, после которого погиб пожарный.
 

Причиной пожара послужило образование аварийного режима работы в сети удлинителя, приведшего к воспламенению изоляции электропроводов", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

 
Напомним, 16 ноября пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы. 17 ноября глава государства подписал указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек, государственными наградами РК.
 
После происшествия двоим пожарным потребовалась медицинская помощь. 20 ноября стало известно, что в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар героически участвовал в спасении людей при пожаре. У Аскара остались жена и двое детей.
 
По данным МЧС, за истекший период текущего года на территории столицы произошло 682 пожара, из них 105 пожаров в многоквартирных жилых домах. Как правило, причинами пожаров является несоблюдение правил пожарной безопасности жильцов и элементарных требований пожарной безопасности.
 
ДЧС города Астаны рекомендует обратить особое внимание на содержание в исправном состоянии электрических сетей, розеток, недопущение использования в аварийном режиме сетевых фильтров и других электрических приборов.
 

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Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области

24.11.2022, 09:40 3676
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
Фото: Кадр с видео
Конаев. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Алматы - Кеген - ТЮП 23 ноября произошла дорожная авария, в которой погибли четыре человека, еще четверо госпитализированы с травмами.

23 ноября около 15.00 50-летний водитель автомобиля «Тойота» на 2-м километре автодороги Алматы - Кеген - ТЮП, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси».

В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель «Тойота» и трое его пассажиров. Четырех человек, находившихся в «Мицубиси», с различными травмами доставили в больницу города Иссыка.

По данному факту в ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрировано уголовное производство, назначены все необходимые экспертизы, сообщает Polisia.kz.    

                                                                                                                                           
 

В Кызылорде девочка распылила в школе перцовый баллончик

23.11.2022, 19:50 11421
Кызылорда. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде 22 ноября на номер 102 поступило сообщение из школы об "отравлении неизвестным веществом", сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Из здания школы незамедлительно эвакуировали школьников и учителей. На месте происшествия работали полицейские и медицинские работники. Пострадавших нет.
 
В ходе проверки установлено, что ученица школы случайно распылила перцовый баллончик.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК.
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

23.11.2022, 17:34 13901
Алматы. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 23 ноября в 14.45 зарегистрировано землетрясение на территории Афганистана магнитудой 5,6.
 
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 834 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11,2. Магнитуда MPV 5,6. Глубина 60 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Ранее сообщалось, что очередное землетрясение произошло близ Алматы.
 

В Таразе сотрудники "Казфосфата" вышли на акцию протеста

23.11.2022, 16:37 14881
В Таразе сотрудники "Казфосфата" вышли на акцию протеста
Фото: turaninfo.kz
Тараз. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акцию протеста сотрудников компании "Казфосфат" прокомментировали в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области.
 

Возникло недопонимание между работниками компании "Казфосфат". Начальник управления по цифровой трансформации ТОО "Казфосфат" позволил себе грубые высказывания в адрес коллег", - проинформировали в управлении.

 
Сообщается, что начальник управления по цифровой трансформации извинился перед коллегами. Он освобожден от занимаемой должности.
 
Количество сотрудников, которые собрались на заводе, составило 200 человек.
 
По данному факту была сформирована рабочая группа из 20 сотрудников-добровольцев. В состав группы вошли руководители цехов, представители профсоюзов, ведется работа по актуальным вопросам.
 

В настоящее время ситуация на предприятии стабильная. Аким области держит ситуацию на личном контроле", - добавили в управлении.

 
 

В МЧС озвучили причину аварии на шахте имени Ленина

23.11.2022, 12:28 17271
В МЧС озвучили причину аварии на шахте имени Ленина
Фото: Depositphotos
Шахтинск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин в ходе брифинга назвал причину аварии на шахте Ленина в Карагандинской области, унесшей жизни пяти человек.
 

Авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин", - сказал Ильин.

 
Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа.
 
Министр заявил об отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала.
 

Комиссией были определено, что вина работников составила 0%, вина работодателя - 100%. В ходе работы комиссия определила круг ответственных лиц, допустивших нарушение трудового законодательства, а также нормативно-правовых актов в области промбезопасности. Материалы по расследованию аварии на шахте Ленина будут переданы согласно закону в надзорный и правоохранительные органы для дальнейшего принятия процессуального решения", - рассказал Юрий Ильин.

 
Глава МЧС добавил, что ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство ТОО "АрселорМиттал Темиртау" и руководящие инженерно-техническим составом шахты.
 
Напомним, после аварии на шахте имени Ленина в Карагандинской области, унесшей жизни 5 горняков, Минэкологии заявило, что намерено требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау".
 
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди.
 
Предприятие также обяжут инвестировать средства в модернизацию производства, сообщил на заседании сената премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
 
По мнению депутатов, правительству пора начать серьезно заниматься вопросом смены собственника "АрселорМиттал".
 

Очередное землетрясение произошло близ Алматы

23.11.2022, 12:11 18146
Алматы. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 23 ноября зарегистрировано землетрясение недалеко от Алматы.
 
По информации сейсмологов, подземные толчки произошли в 11.06 в 264 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения - 8.1, магнитуда MPV - 3.5, глубина - 15 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Отметим, серии подземных толчков продолжаются близ Алматы в течение нескольких дней.
 

В Актюбинской области в результате ДТП погибли семь человек

22.11.2022, 14:22 28956
Актобе. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области 22 ноября на автодороге Актобе - Астрахань в районе поселка Елек в результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек, сообщает Polisia.kz.
 

Водитель автомашины ВАЗ-2114 выехал со второстепенной дороги на главную, где совершил столкновение с автомашиной Lada Largus под управлением 43-летнего водителя. Lada от столкновения выехала на встречку и столкнулась с Kia Sorrento", - проинформировали в полиции.

 
В результате ДТП водитель автомашины Lada Largus и 6 пассажиров погибли на месте происшествия. Также сообщается, что 4 пассажира автомашины Kia получили телесные повреждения.

 
Ранее сообщалось, что на автодороге Самара - Шымкент в ДТП погибла женщина.
 

Несколько жительниц Шымкента пострадали из-за некачественных косметологических процедур

22.11.2022, 13:20 28356
Шымкент. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре жительницы Шымкента стали жертвами косметологических процедур. На качество косметологических услуг они пожаловались в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля.
 
В одном случае медсестра, не имея соответствующего сертификата, открыла ИП и косметологический кабинет. К ней пришла местная жительница, чтобы удалить бородавки с лица. Также медсестра предложила клиентке сделать укол для рассасывания келоидного рубца на груди. Уже потом выяснилось, что вкололи пациентке что-то похожее на гиалуроновую кислоту. После такого лечения бородавок у женщины стало еще больше, а рубец еще и воспалился. Проверка показала, что у медсестры не было ни лицензии, ни сертификата на проведение таких процедур. Факт оказания такой опасной услуги женщина признала и согласилась заплатить штраф, сообщает vera.kz.
 
По информации руководителя отдела в департаменте фармконтроля Розии Абытовой, еще одна 24-летняя жительница города решила изменить форму бровей с помощью броулифтинга. Косметолога нашла через инстаграм за 50 тысяч тенге. Мастер сделала обезболивающий укол, затем надрез по верхней линии брови и все подшила. Правда, спустя несколько дней началось нагноение, а потом еще и шрамы появились. Теперь переделка таких бровей обойдется пациентке в миллион тенге, притом что исправлять такие оплошности профессиональные косметологи не любят. Во время проверки выяснилось, что у медсестры нет ни сертификата, ни лицензии.
 
К этой же медсестре попала еще одна женщина, которая тоже обратилась с жалобой в фармконтроль. Ей сделали процедуру блефаропластики нижнего века за 50 тысяч тенге. Мастер тоже сделала надрез, затем наложила шов, в последствии он загноился. Закончилось все выворотом нижнего века.
 
Еще один вопиющий случай, по словам Розии Абытовой, произошел с женщиной, которая решила удалить брыли и сделать подтяжку линии овала лица. За все это пострадавшая заплатила 150 тысяч тенге, но в итоге загноились шов с одной стороны и операционная рана. Лицо все перекосило.
 

Наказание - штраф за отсутствие сертификата 15 тысяч тенге, за отсутствие лицензии - 25 тысяч тенге. Мы уже направили предложение об увеличении штрафов", - говорит руководитель отдела департамента Комитета медицинской и фармацевтической деятельности Розия Абытова.

 
Всего в этом году в департамент поступили 4 жалобы на оказание косметологических услуг. Специалисты призывают внимательно проверять информацию о тех, кому решили доверить свое лицо. Важно проверять наличие лицензии на медицинскую деятельность по амбулаторно-поликлинической помощи с приложением дерматокосметологии. Важно обращать внимание на дипломы специалистов, они должны быть на видном месте или предоставлены по первой же просьбе. Очень важно брать и сохранять чек после оплаты всех процедур
 

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