Установлена причина пожара в многоэтажке в Астане, после которого погиб пожарный

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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Установлена причина пожара в одной из квартир в жилом доме "Кахарман" на проспекте Бауыржана Момышулы в Астане, после которого погиб пожарный.
Причиной пожара послужило образование аварийного режима работы в сети удлинителя, приведшего к воспламенению изоляции электропроводов", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Напомним, 16 ноября пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы. 17 ноября глава государства подписал указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек, государственными наградами РК.
После происшествия двоим пожарным потребовалась медицинская помощь. 20 ноября стало известно, что в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар героически участвовал в спасении людей при пожаре. У Аскара остались жена и двое детей.
По данным МЧС, за истекший период текущего года на территории столицы произошло 682 пожара, из них 105 пожаров в многоквартирных жилых домах. Как правило, причинами пожаров является несоблюдение правил пожарной безопасности жильцов и элементарных требований пожарной безопасности.
ДЧС города Астаны рекомендует обратить особое внимание на содержание в исправном состоянии электрических сетей, розеток, недопущение использования в аварийном режиме сетевых фильтров и других электрических приборов.