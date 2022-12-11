Водой затопило центральную улицу в Рудном

Около 10.00 произошел прорыв на задвижке холодной воды
Рудный. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном центральную улицу затопило водой из-за прорыва задвижки холодной воды.
По информации управления энергетики и ЖКХ, сегодня в Рудном около 10.00 произошел прорыв на задвижке холодной воды в районе перекрестка улиц Дзержинского и Горького. Для устранения была направлена техника (К-700 и насос для откачки), сообщает Telegram-канал "Наша газета".
По информации канала, к 12.00 ремонтные работы завершены, прорыв устранен. Подача воды возобновлена.
Напомним, 30 ноября в Рудном в результате порыва трубопровода диаметром 159 мм от отопления отключены 33 пятиэтажных дома и одна школа на улице Гагарина. В результате еще одной аварии отключены от отопления 13 частных домов по улице Шевченко.
Ранее в МИИР сообщили, что в Казахстане более чем на 50% изношены теплосети и сети водоснабжения.