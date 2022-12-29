В МЧС наглядно показали, в чем заключается опасность фейерверков

Остальные дети, которым в тот же день делали операцию, пришли в себя не сразу

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Костанай. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после наркоза в Костанайской областной детской больнице.





По данным регионального портала "Наша газета", 15 декабря в детской областной больнице четырем мальчикам (Игорю 4 года 10 месяцев, Акназару 3 года 9 месяцев, Ерназару 2 года 5 месяцев и Амиру 3 года) сделали плановую урологическую операцию с анестезией. Операции продлились от 5 до 40 минут.





Хирургическая процедура, по словам родителей, прошла хорошо. Они ждали, что через 2 часа дети очнутся, но мальчики лежали без чувств. Спустя несколько часов у всех детей поднялась высокая температура - более 40 градусов.





ng.kz / Амир, 3 года. На электронном термометре после операции температура 40,9 градусов





Родители сообщили, что до операции дети были вполне здоровыми и подвижными, играли.





Один из мальчиков - Амир с 15 декабря до сих пор не пришел в себя и находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.





Я сам привез здорового ребенка в эту больницу, а сейчас из-за халатности врачей он лежит в таком состоянии", - говорит отец ребенка.





ng.kz / Игоря выписали спустя 8-е сутки. Поэтому мама поделилась справкой из больницы





По его словам, ему поставили диагноз "Острое нарушение мозгового кровообращения. Токсическая энцефалопатия" (поражение головного мозга, вызванное токсическими веществами. - Прим. ред.). Но чем вызвана интоксикация, родителям до сих пор официально не сообщили.





Остальные дети, которым в тот же день делали операцию, пришли в себя.







На этих видеокадрах - мальчики играют вместе накануне операции, 14 декабря





Быстрее всех очнулся на следующие сутки самый старший мальчик - Игорь, но у него была потеряна координация, самостоятельно сидеть не мог. Только лишь на третьи сутки после операции мальчик сделал первые шаги. 22 декабря его выписали из больницы.





Такими же темпами восстановился четырехлетний Акназар. Правда, стационар ему продлили - в больнице у мальчика обнаружили незначительную пневмонию. По словам его отца Баубека, в его палате было холодно.





Самый младший из пострадавших мальчиков Ерназар, по словам женщины, только на пятые-шестые сутки передвигался при поддержке отца. У ребенка не было аппетита. После хирургии Ерназара направили в неврологию на стационарное лечение.





Отец Амира обратился с жалобой в управление, оттуда его направили в департамент медицинского и фармацевтического контроля. Обратился в прокуратуру, где его заявление приняли.





Дополнено, 27.12.2022, 15.50





В настоящее время врачи выясняют причину послеоперационной комы у трехлетнего малыша в Костанае.





По данным медиков, перед операцией детям вкололи препарат "Профол" с действующим веществом пропофол. Ранее этот препарат использовали, и осложнений у детей он не вызывал.





Как сообщает агентство Sputnik со ссылкой на управление здравоохранения Костанайской области, в больнице проведут служебное расследование. Представитель уполномоченного по правам детей Арайлым Аманкулова взяла ситуацию на контроль.





В детской областной больнице прокомментировали, что этот препарат предназначен для маленьких, и новорожденных в том числе. У всех детей были разные анестезиологи. Сейчас разбираются с поставщиком препарата, отправили запрос. Я буду лично контролировать ход дела", - заявила Аманкулова.





Ситуацию также прокомментировали в областном департаменте полиции.





Материалы проверки по проведенным операциям детям в настоящее время направлены в уполномоченный орган - департамент Комитета медицинского и фармакологического контроля Министерства здравоохранения по Костанайской области для проверки действий врачей", - сообщили в ведомстве.