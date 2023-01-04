В Экибастузе идет ликвидация последствий аварии на водопроводе

Фото: МЧС РК

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Экибастуз. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 3 января с 06.00 силами Экибастузского гарнизона спасателей проводится откачка воды с поврежденного участка, - Во вторник, 3 января с 06.00 силами Экибастузского гарнизона спасателей проводится откачка воды с поврежденного участка, информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.





В 11.00 в работниками ГКП "Горводаканал" и ТОО "Инженерные сети" начаты ремонтные работы по замене поврежденного участка и отключению трубопровода технической воды диаметром 500 мм.





Тепло и водоснабжение в городе подается в штатном режиме (в работе 5 котлоагрегатов и в резерве 5). Температура наружного воздуха - 2 градуса", - говорится в сообщении ведомства.





В МЧС уточнили, что производится соединение муфты с параллельным откачиванием воды.









На 16.00 уровень воды в резервуарах подпитки теплосети составляет 7,5 метров при критическом 1,6 метров. Подпитка резервуаров ТЭЦ составляет 900 тонн в час (подпитка теплосетей 600 тонн в час). На данный момент подпитка производится с трубопровода питьевой воды диаметром 150 мм (150 тонн в час)", - рассказали в пресс-службе.





Развернут пункт обогрева на базе вахтовки и командно-штабной машины (КУНГ), а также волонтерами "Vita" организовано горячее питание.





Отмечается, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.





Как сообщалось ранее, 3 декабря при проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" города Экибастуза был поврежден технический водопровод диаметром 500 мм, предназначенный для ТЭЦ Читать:





Напомним, 27 ноября 2022 года произошла крупная авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.





По словам первого вице-премьера Романа Скляра, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.





Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика. В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени.





8 декабря в Экибастузе был отменен режим чрезвычайной ситуации. Читать: