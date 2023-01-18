Сотни рабочих строительной компании вышли на забастовку в ЗКО
Люди хотят повышения оплаты труда на 50%
Фото: Astanatv.kz
Уральск. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Повысить зарплаты и улучшить условия труда требуют несколько сотен рабочих крупной строительной компании ККС-Sicim в Западном Казахстане.
Люди хотят повышения оплаты труда на 50%. Сейчас их заработок не превышает 250 тысяч тенге. И этих денег не хватает, жалуются сотрудники, сообщает телеканал "Астана".
На место приехали представители прокуратуры, полиции и акимата. Правоохранители назвали собрание незаконным. А чиновники сообщили, что руководство компании запланировало повышение заработной платы на 20% с февраля 2023 года.
В 6 утра около 600 рабочих компании не вышли на работу. Они потребовали, чтобы им подняли зарплату на 50%. И убрать рабочие разряды. С ними была проведена разъяснительная работа и в настоящее время ситуация на предприятии стабильная", - прокомментировал заместитель акима Бурлинского района Асланбек Саркулов.
В прошлом году глава государства призвал не скрывать конфликты на производствах. Касым-Жомарт Токаев поручил членам правительства и акимам открыто говорить о недовольстве в трудовых коллективах и соблюдать законные интересы рабочих.
Нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний. Принятые решения нужно правильно разъяснять до простых работников. Для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд "Самрук-Казына" должны тесно работать", - цитирует Токаева телеканал.
По словам президента, трудовые споры должны разрешаться не на площадях и улицах, а за столом переговоров, это единственный верный путь.
Главная задача - урегулировать разногласия работодателя и работников и привести стороны к общей позиции с учетом их возможностей и интересов. Заработная плата каждого человека должна соответствовать его трудовому вкладу. Только люди, знающие цену труду, становятся трудолюбивой нацией. Это для меня аксиома", - высказался президент.
Ранее сообщалось, что в ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim".