В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim"  

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Экибастуз. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе от теплоснабжения отключат более 140 домов из-за продолжающихся работ по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей, - В Экибастузе от теплоснабжения отключат более 140 домов из-за продолжающихся работ по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей, информирует ТОО "Экибастузтеплоэнерго".





По информации компании, на 16 января 2023 года запланирована переврезка внутриквартальной тепловой сети на вновь смонтированную сеть в сторону улицы Нуралина, 154. В связи с этим с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 49 частных жилых домов.





Также планируется замена тепловой сети в подземной прокладке на участке в сторону улицы Дружбы, 20. С 09.00 до 17.00 ожидается отключение от теплоснабжения 74 многоэтажных жилых домов.





На участке в сторону улицы Кеншілер будет заменен участок тепловой сети, с 09.00 до 13.00 планируется отключение от теплоснабжения 4 многоэтажных жилых домов, 14 частных жилых домов и одной средней школы.





На участке в сторону от улицы Амангельды до улицы Бухар жырау 15 января частично были завершены работы по переврезке тепловой сети на вновь смонтированную сеть протяженностью 43 метра. Общая протяженность монтируемого участка составляет 87 метров. Работы по замене данного аварийного участка и устранению дефектов будут продолжены и выполнены до конца текущей недели. В настоящее время теплоснабжение ранее отключенных 48 частных жилых домов, запитанных от данной сети, восстановлено", - добавили в пресс-службе.





Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.



