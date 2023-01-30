29.01.2023, 13:07 22936
При землетрясении в Иране погибли два человека и сотни пострадали
Точных данных пока нет
Фото: Depositphotos
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Баку. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Иране произошло землетрясение, в результате которого по меньшей мере погибли два человека и пострадали 307.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана, сообщает rbc.ru со ссылкой на агентство Fars.
Отмечается, что четче всего землетрясение ощущалось в городе Хое на северо-западе страны, в провинции Западный Азербайджан.
Как сообщил генеральный директор управления кризисных ситуаций в регионе, число жертв велико, но точных данных пока нет.
Для пострадавших был развернут полевой госпиталь. Гендиректор управления дорог и автомобильного транспорта Западного Азербайджана заявил, что после землетрясения повреждения путей отсутствуют, нет проблем с проездом транспорта.
Дополнено 29.01.2023, 16.58
Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 816 человек, трое погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.
Согласно первоначальным оценкам, землетрясение нанесло ущерб 2 городам и более чем 70 селам, в них разрушены до 50% строений.
Ранее сообщалось, что взрыв в иранском Исфахане произошел из-за атаки беспилотников.
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29.01.2023, 21:25 7061
Водолазы спасли тонущую в Каспийском море женщину
Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров
Фото: Depositphotos
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Актау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Тонущую в Каспийском море женщину спасли актауские водолазы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
29 января в 15.51 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на побережье Каспийского моря тонет человек. Неподалеку актауские спасатели несли дежурство и уже через семь минут после звонка очевидца прибыли на место. К этому времени женщина уже стала уходить ко дну", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров.
В спасении участвовали четверо спасателей. Экстренную медицинскую помощь женщине оказывают работники Центра медицины катастроф", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в ВКО автомобиль провалился под лед. В результате утонула женщина 1950 года рождения.
29.01.2023, 12:25 25486
В Актобе подросток на снегоходе наехал на группу людей: погибла женщина, пострадали пятеро детей
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Актобе. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - На территории одной из баз отдыха Актобе произошел наезд снегохода на группу людей, в результате которого погибла женщина, мужчина и пятеро несовершеннолетних детей госпитализированы, сообщает Рolisia.kz.
28 января в 15.30 на территории базы отдыха несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя снегоходом марки Lynx, допустил наезд на группу лиц, находившихся вблизи оборудованной снежной горки", - проинформировали в полиции.
В результате происшествия 40-летняя женщина скончалась, 49-летний мужчина и пятеро несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребенок, госпитализированы в медицинское учреждение.
По данному факту департамент полиции Актюбинской области проводит расследование.
Дополнено 29.01.2023, 18.30
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате наезда снегохода в Актобе, сообщает "Хабар24".
В реанимации остается 16-летняя девушка, ее состояние медики оценивают как тяжелое. Еще трое детей с сотрясением головного мозга получают лечение в отделении травматологии. Их состояние средней тяжести.
Пострадавших осмотрели хирург, нейрохирург, реаниматолог, травматолог, лор-врач. Состояние всех пациентов стабильное, без осложнений. Они получают необходимое лечение", - проинформировал врач-травматолог Сакен Нурымов.
Ранее сообщалось, что подросток на автомобиле насмерть сбил девочку в Туркестанской области.
29.01.2023, 09:37 30501
На Шымбулаке в рестобаре произошел крупный пожар
Фото: МЧС РК
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Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Шымбулаке в рестобаре "Облака" произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным ведомства, 29 января в 05.30 произошло загорание 3-этажного рестобара "Облака" на площади предварительно 800 квадратных метров.
Из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение пожара производится через внутренние противопожарные краны. В 08.05 пожар локализован, пострадавших нет, предварительная площадь 800 квадратных метров. Ликвидация пожара в 08.30", - проинформировал официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов.
Отмечается, что в процессе ликвидации пожара применялся снегогенератор.
Дополнено 29.01.2023, 16.00
В пресс-службе курорта "Шымбулак" поделились хронологией пожара в рестобаре.
- В 05.30 на пульт "101" поступило сообщение о начавшемся возгорании.
- Личный состав ДЧС осуществлял подъем на канатной дороге "Комби-2", так как доступ пожарной техники на Талгарский перевал невозможен из-за особенностей горной местности.
- Тушение осуществлялось от объектового водоснабжения.
Также были задействованы все возможные технические силы курорта:
- в 04.50 - поступил звонок от спасательной службы;
- В 05.14 - работа насосной станции, начали подачу воды для снегогенераторов.
Итого в локализации возгорания участвовало: две линии снегоненераторов, преобразующих воду в снег, две единицы ратрака, четыре снегохода.
Отмечается, что основные силы были сосредоточены на недопущение распространения огня на гондольную дорогу "Комби-2".
Причина пожара устанавливается. На тушение было задействовано: 13 человек личного состава ДЧС и 12 сотрудников курорта", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на складах возле барахолки в Алматы.
28.01.2023, 14:03 53481
В Петропавловске снова прорвало водовод: воды нет в трех районах города
Фото: Петропавловск.news
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Петропавловск. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 28 января, утром в Петропавловске произошел очередной порыв водовода вдоль железной дороги в районе улицы 314-й Стрелковой дивизии. Воды временно не будет в трех районах города, сообщает "Петропавловск.news".
В 7.00 28 января произошло повреждение на юго-восточном водоводе Д=800 мм по ул. 314-й Стрелковой дивизии. По причине повреждения было снижено давление в городской сети. В настоящее время участок локализован, давление воды в городе восстанавливается. До полного завершения работ под ограничение попадут: поселок Рабочий, мкр. Береке, Привокзальный район", - сообщил аким города Руслан Анбаев.
Напомним, это не первая авария на водопроводе в городе. В начале ноября после большого снегопада произошла авария.
В декабре из-за крупной аварии на водопроводе в Петропавловске без воды остались 15 домов и соцобъекты.
27.01.2023, 09:39 90926
В Алматы в результате ДТП автомобиль разорвало на две части, погибли три человека
ДТП произошло на улице Саина
Фото: Zakon.kz
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в результате ДТП автомобиль разорвало на две части, погибли три человека.
По данным ALMATY_KRIS_P, смертельное ДТП произошло на улице Саина. Автомобиль на большой скорости врезался в столб линии электропередачи. От сильного удара автомобиль разорвало на две части.
В результате ДТП погибли трое парней, находившиеся внутри автомобиля.
27.01.2023, 08:11 94026
В Алматы ощущались подземные толчки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 27 января 2023 года в 06.10 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана. Подземные толчки ощущались в Алматы.
Эпицентр землетрясения расположен в 191 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения составил 11,9. Магнитуда MPV 5,2. Координаты эпицентра 41.52° с.ш. 77.37° в.д. Глубина 10 км.
По шкале МSК-64 землетрясение ощущалось в Алматы силой 2-3 балла.
По данным городского ДЧС, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается. Звонков на линии "112" и "101" от жителей не поступало.
По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено.
26.01.2023, 19:53 105176
В Рудном снова произошел порыв: от отопления отключены жилые дома
Под отключение попадают 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц
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Рудный. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Порыв с отключением воды и отопления снова произошел в Рудном на улице Горняков.
В четверг, 26 января, в 14.00 произошел порыв на теплотрассе диаметром 530 мм, сообщает "Алау".
Под отключение попадают 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц.
Место порыва определено. Ведутся все необходимые работы по устранению порыва.
Напомним, 20 января десятки многоэтажек, частных домов и строений остались без тепла в Рудном в результате порыва на теплотрассе.
21 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ.
25.01.2023, 10:44 130911
Рабочего насмерть задавило потоком руды на предприятии в Карагандинской области
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Караганда. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января текущего года в ходе ведения работ по шуровке руды на приемном бункере произошел несчастный случай с работником ТОО "Nova Цинк", сообщили в управлении по инспекции труда Карагандинской области.
Пострадавший упал в бункер, где его завалило потоком руды, в следствие чего от асфикции дыхательных путей пострадавший скончался", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту для проведения специального расследования создана комиссия, обстоятельства и причины данного несчастного случая будут определены по итогам специального расследования, добавили управлении.
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