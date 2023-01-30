29.01.2023, 11:40 6546
Взрыв в иранском Исфахане произошел из-за атаки беспилотников
Один из беспилотников сбила ПВО
Фото: кадр из видео
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Баку. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв в центре производства боеприпасов Минобороны Ирана случился из-за атаки беспилотников.
Вечером 28 января 2023 года около 23.30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны", - сообщает Ren.tv со ссылкой агентство Irna.
Один из беспилотников сбила ПВО, два другие попали в оборонительные ловушки и взорвались.
Дополнено 29.01.2023, 18.58
В ударе дронами по Ирану могли участвовать военные США, пытавшиеся уничтожить склад баллистических ракет, сообщает rbc.ru со ссылкой Al Arabya.
По словам собеседников телеканала, правительству Ирана были переданы сообщения, что производство баллистических ракет допущено не будет.
По данным телеканала, за атакой могут стоять ВВС США и "еще одной страны". В Twitter канал указал, что этой страной не является Израиль. Однако позднее Al Hadath написал, что к определенным ударам по иранским объектам может быть причастен Израиль.
Также газета The Jerusalem Post со ссылкой на западные источники, в том числе в разведке, пишет, что, несмотря на заявления Тегерана, удар в Исфахане нанесен "с огромным успехом". Произошло четыре взрыва на объекте, разрабатывающем передовое оружие, и ущерб выходит далеко за рамки "незначительного повреждения крыши", о котором заявляют власти Исламской Республики, утверждает издание.
Ранее сообщалось, что на посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение.
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28.01.2023, 16:00 11366
В Иерусалиме второй раз за сутки произошел теракт
В День памяти жертв холокоста нападавший зашел в синагогу и открыл огонь по молящимся. 28 января в восточном Иерусалиме на улице Маалот Ир Давид открыли стрельбу
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Иерусалим. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Сильван в восточном Иерусалиме утром 28 января на улице Маалот Ир Давид открыли стрельбу. Пострадали два человека - 20-летний и 59-летний мужчины, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
Полиция сообщила, что нападавший "нейтрализован", произошедшее квалифицировано как "подозрение на теракт". По предварительным данным, его убил вооруженный прохожий, сообщает РБК.
Накануне, вечером 27 января, в День памяти жертв холокоста в этой же части Иерусалима произошел теракт. Нападавший зашел в синагогу и открыл огонь по молящимся, семь человек погибли, еще трое получили ранения. Нападавшего, 21-летнего местного жителя, застрелили прибывшие на место полицейские.
Полиция Израиля провела ночной рейд и задержала 42 человека для проведения допроса, некоторые из них приходятся родственниками или соседями злоумышленника. Ведомство перешло на "самый высокий уровень боевой готовности".
По информации местных СМИ, теракт совершил сторонник палестинского исламистского движения "ХАМАС" из арабского района Шуафат. Теракт произошел через день после рейда израильской армии в палестинском городе Дженин. Тогда были убиты девять палестинцев. Военные Израиля настаивали, что стремились арестовать боевиков, планировавших "крупные нападения". Палестинские власти в ответ обвинили Израиль в "резне".
Наш народ не забывает кровь своих мучеников и мстит за них в нужное время и в нужном месте", - заявили в "ХАМАС", назвав теракт ответом на рейд. Президент США Джо Байден назвал атаку на синагогу "нападением на весь цивилизованный мир".
27.01.2023, 13:15 15281
Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране: погиб охранник Дополнено
Ранения получили еще два сотрудника службы безопасности, их состояние оценивается как удовлетворительное
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Баку. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение, погиб сотрудник охраны.
Сегодня около 8.30 утра на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. Сообщается, что нападавшие были вооружены автоматическим оружием. В результате был убит сотрудник охраны посольства", - сообщает азербайджанское агентство АПА.
По данным МИД республики, нападавший прорвался к посту охраны и убил из автомата Калашникова начальника службы охраны. Ранения получили еще два сотрудника службы безопасности, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Согласно информации, полученной АПА по дипломатическим каналам, нападавший задержан. Ведется расследование.
Дополнено 27.01.2023, 14.41
Момент нападения на посольство Азербайджана в Тегеране попал на видео, сообщает "Sputnik Азербайджан".
Между тем в иранском МИДе отреагировали на происшествие.
Инцидент расследуется с особой тщательностью", - заявили в ведомстве.
Министерство также обратилось к иранским СМИ.
Предварительные расследования показывают, что этот инцидент носит "личный" характер. Поэтому СМИ Ирана должны быть осторожны при освещении событий", - считают в МИДе Ирана.
23.01.2023, 17:55 27651
После нападения на мужа Нэнси Пелоси позвала на помощь экзорцистов - NYP
Критика со стороны бывших коллег и клира не заставила себя ждать
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Вашингтон. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси воспользовалась услугами католической церкви с целью изгнания злых духов из ее дома, после того как на ее мужа было совершено нападение.
Я думаю, что это очень тяжело давило на ее душу. Думаю, что она действительно чувствовала себя виноватой. Я думаю, что это действительно сломало ее. На День благодарения к ней приходили священники, которые проводили обряды изгнания нечистой силы из дома и устроили молебны", - цитирует russian.rt.com со ссылкой на New York Post Александру Пелоси.
Однако пастор местного прихода Артуро Альбано в церкви Святого Винсента де Поля настаивал на том, что подобные обряды и службы в имении Пелоси не проводились.
Примечательно, что в мае 2022 года архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне запретил спикеру палаты представителей причащаться до тех пор, пока та публично не откажется от идеи поддержки законности абортов. Сама Нэнси Пелоси долгое время называла себя набожной католичкой и, вероятно, воспользовалась услугами иной церкви, пишет автор материала.
Критика со стороны бывших коллег и клира не заставила себя ждать.
Женщина положительно конфликтна. Она размахивает своим католицизмом, но фактически показывает средний палец католической церкви при любой возможности… Если это правда, ей нужна психиатрическая помощь. А если нет, то это еще один пример того, как Нэнси Пелоси использует католическую церковь в личных целях", - заявил президент Католической лиги Билл Донохью.
Винсент Лэмперт, экзорцист Римско-католической архиепархии Индианаполиса, в интервью изданию подчеркнул, что изгнание нечистой силы действительно может быть уместным для борьбы с "демоническим нашествием" и присутствием зла, которое может сохраняться в месте, где произошло насильственное преступление.
Как сообщалось ранее, 29 октября Дэвид Депейп, предположительно, напал на 82-летнего Пола Пелоси и избил его молотком, планируя также взять в заложники его супругу, которой в тот момент не было дома. Обвиняемый отрицает вину и вновь предстанет перед судом в конце февраля.
23.01.2023, 15:49 28671
В ЕС с февраля 2022 года количество случаев изнасилования беженок увеличилось на 260%
Также выросло число случаев торговли беременными женщинами
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Ватикан. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид сообщила, что после начала спецоперации на Украине наблюдается резкий рост торговли людьми. В основном речь идет о беженцах, которые оказываются жертвами в принимающих странах или на границе.
С 24 февраля число онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения в интернете возросло на 600%. Также увеличилось число случаев торговли беременными женщинами. Чаще всего преступления совершают организованные преступные группировки. Эти бесцеремонные преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и зачастую имеют психологические травмы в результате войны",- сказала Хельга Шмид в интервью Die Welt.
По данным ОБСЕ, жертвами работорговли являются 25-27 млн человек по всему миру. При этом под надзором правоохранительных органов находится около 10 тысяч подобных случаев. За последние 15 лет ежегодная прибыль от торговли людьми возросла до 150 млрд долларов.
16 марта Международная организация по миграции (структура ООН) призвала тех, кто принимает украинских беженцев, защитить их от сексуальной или трудовой эксплуатации. В организации подчеркивали, что в основном Украину покидают женщины и дети, которые часто оказываются жертвами преступных группировок. В ноябре представитель ОБСЕ Валиан Ричи сообщил, что с начала военной операции количество случаев изнасилования беженок в странах Евросоюза увеличилось на 260%", - сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на генсека ОБСЕ.
Кроме того, по ее словам, выросло число случаев торговли беременными женщинами.
Также на днях стало известно о спецоперации, которую провел Европол совместно с испанской полицией. Арестованы 27 человек, причастных к организации трех табачных фабрик на территории Испании. Их подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на испанское издание La Vanguardia.
Украинские беженцы работали над изготовлением сигарет долгое время, не выходя из помещений фабрик. При обысках правоохранители изъяли 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет общей стоимостью 37,5 млн евро", - говорится в информации.
Преступная группа отвечала за работу трех фабрик в Логроньо, Валенсии и Севилье. Табачные склады располагались в городах Альфаро (Ла-Риоха), Лос-Корралес (Севилья) и Энкера (Валенсия).
Напомним, официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня рассказал подробности освобождения двух казахстанцев из трудового рабства в "золотом треугольнике" Юго-Восточной Азии.
22.01.2023, 15:00 32816
Шесть стран отправили заявки на вступление в БРИКС
Присоединиться к БРИКС желают 13 стран
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Москва. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС, шесть из них подали официальные заявки на присоединение к организации.
Сейчас есть около 13 претендентов (на вступление в БРИКС. - Прим. ред.). Есть страны, которые официально подали заявки, их 6, а есть страны, которые выразили интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку", - сказал посол Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости.
Он также пояснил, что среди претендентов - Алжир и Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.
По словам посла, все страны - участницы БРИКС приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов.
Вопрос расширения БРИКС стоит на повестке... Все входящие в БРИКС страны приветствуют расширение. Со стороны ЮАР могу сказать, что мы тоже выступаем за расширение, но для этого нужны соответствующие модальности - какие критерии мы используем", - отметил Макетука.
Он напомнил, что ЮАР присоединилась к организации в 2010 году, с тех пор она не расширялась.
Вопрос в том, какие механизмы использовать, потому что сейчас формата для этого нет. Этим вопросом ЮАР сейчас будет заниматься на посту председателя. В ходе нашего срока расширение БРИКС будет одним из приоритетов", - добавил посол.
Он подчеркнул, что решение о принятии новых членов будет коллегиальным.
Какие критерии будут использоваться, мы пока не знаем, но в этом процессе мы должны будем заручиться согласием всех участников БРИКС. ЮАР не будет принимать решение за всех. Так работает БРИКС - по принципу консенсуса, права вето у нас нет", - заключил спикер.
19.01.2023, 18:44 42546
На Луне обнаружили залежи водяного льда
Фото: catherineasquithgallery.com
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Денвер. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые Колорадского университета США в своем исследовании заявляют, что на полюсах Луны имеются большие запасы водяного льда, возникшие в результате вулканической деятельности.
Водяной лед существует на полюсах Луны, но его происхождение, численность и распространение изучены недостаточно. Одним из потенциальных источников воды на полюсах является вулканическая деятельность и последующая конденсация извергнутого водяного пара в виде поверхностного льда", - говорится в публикации в журнале The Planetary Science Journal.
Ученые воссоздали модель, которая позволяет увидеть, как накапливался лед на поверхности Луны в период пика лунной вулканической активности (4-2 млрд лет назад). Затем они нанесли на карту полученные результаты распределения и плотности водяного льда, используя текущие данные о температуре поверхности Луны.
Наша модель предполагает, что около 41% всей массы H2O, извергнутой за этот период, могло сконденсироваться в виде льда в полярных регионах толщиной до нескольких сотен метров. Южный полюс накапливает примерно в два раза больше льда, чем северный, а южные отложения толще", - пишут ученые.
По их данным, примерно 15% массы водяного пара атмосферы образует иней на лунной ночной стороне, в то время как переходная атмосфера сохраняется.
Ученые предполагают, что на полюсах Луны находится около 8 квадриллионов килограммов льда.
18.01.2023, 15:41 49346
Высшее руководство МВД Украины погибло при падении вертолета в Киевской области
Всего известно о 18 погибших, среди них - трое детей
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Киев. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - 18 человек погибли при крушении вертолета ВСУ в украинских Броварах, среди них - три маленьких ребенка.
В вертолете находились 9 человек. Среди них - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.
Утром в среду, 18 января, в украинском городе Бровары (Киевская область) упал вертолет МЧС, обломки приземлились рядом с детским садом и жилым домом. На борту находились руководящие лица МВД Украины", - сообщают "Известия".
По данным украинской полиции, в числе жертв авиакатастрофы оказались глава МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
По данным главы администрации Киевской области Алексея Кулебы, которые он привел в своем Telegram-канале, в результате ЧП погибли 18 человек, среди них трое детей. Пострадали 29 человек, среди них - 15 детей.
Как рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, разбившийся вертолет выполнял задание ГосЧС. По данным издания "Политика страны", речь шла о спасательной операции, но подробности Игнат не привел.
Советник погибшего министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram-канале сообщил, что рассматриваются различные версии причин аварии. В их числе - неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсия.
Из-за падения воздушного судна рядом со зданием детского сада вспыхнул пожар. Во время ЧП в учреждении находились воспитанники и сотрудники. Всех находящихся в здании эвакуировали", - пишут "Известия".
15.01.2023, 15:46 57591
Более 70 человек на борту: в Непале произошло крушение самолета
Подтверждена гибель не менее 29 человек, находившихся на борту самолета
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Москва. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Непала объявили в понедельник, 16 января, однодневный траур в связи с крушением самолета с 72 людьми на борту.
Власти страны также распорядились создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения самолета, сообщает РИА Новости.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье, 15 января, между старым и новым аэропортом Покхары. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются.
По данным посольства России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. Как сообщил индийский телеканал News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.
По официальным данным, поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается, подтверждена гибель не менее 29 человек, находившихся на борту самолета.
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