Критика со стороны бывших коллег и клира не заставила себя ждать

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Вашингтон. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси воспользовалась услугами католической церкви с целью изгнания злых духов из ее дома, после того как на ее мужа было совершено нападение.





Я думаю, что это очень тяжело давило на ее душу. Думаю, что она действительно чувствовала себя виноватой. Я думаю, что это действительно сломало ее. На День благодарения к ней приходили священники, которые проводили обряды изгнания нечистой силы из дома и устроили молебны", - цитирует russian.rt.com со ссылкой на New York Post Александру Пелоси.





Однако пастор местного прихода Артуро Альбано в церкви Святого Винсента де Поля настаивал на том, что подобные обряды и службы в имении Пелоси не проводились.





Примечательно, что в мае 2022 года архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне запретил спикеру палаты представителей причащаться до тех пор, пока та публично не откажется от идеи поддержки законности абортов. Сама Нэнси Пелоси долгое время называла себя набожной католичкой и, вероятно, воспользовалась услугами иной церкви, пишет автор материала.





Критика со стороны бывших коллег и клира не заставила себя ждать.





Женщина положительно конфликтна. Она размахивает своим католицизмом, но фактически показывает средний палец католической церкви при любой возможности… Если это правда, ей нужна психиатрическая помощь. А если нет, то это еще один пример того, как Нэнси Пелоси использует католическую церковь в личных целях", - заявил президент Католической лиги Билл Донохью.





Винсент Лэмперт, экзорцист Римско-католической архиепархии Индианаполиса, в интервью изданию подчеркнул, что изгнание нечистой силы действительно может быть уместным для борьбы с "демоническим нашествием" и присутствием зла, которое может сохраняться в месте, где произошло насильственное преступление.





Как сообщалось ранее, 29 октября Дэвид Депейп, предположительно, напал на 82-летнего Пола Пелоси и избил его молотком, планируя также взять в заложники его супругу, которой в тот момент не было дома. Обвиняемый отрицает вину и вновь предстанет перед судом в конце февраля.