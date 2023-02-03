Дворы и улицы подтопило в Туркестанской области Дополнено
Ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод
Фото: МЧС РК
Туркестан. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане, Кентау и нескольких районах Туркестанской области подтопило дворы и улицы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан.
2 февраля с 08.00 в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом воды вниз по склону, в результате в городах Кентау и Туркестан и в районах Байдибекский, Ордабасинский и Сауранский произошло подтопление дворовых территорий и улиц", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в целях недопущения подтопления домов силами ДЧС и МИО ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод.
Задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп", - добавили в ведомстве.
Дополнено 02.02.2023, 21.09
В Байдибекском районе Мынбулакского сельского округа одна из главных улиц буквально за сутки превратилась в настоящую реку. Под водой оказались дворы населенного пункта. В этом же сельском округе под водой оказался автомобиль с сидящими на его крыше людьми.
В Туркестанскую область вылетит глава МЧС Юрий Ильин. В регионе организован республиканский оперативный штаб МЧС РК. Всего на откачке и сбросе воды задействовано более 300 человек, более 50 единиц техники, 25 мотопомп, сообщила пресс-служба ведомства.
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел экстренное совещание штаба в департаменте по чрезвычайным ситуациям с целью дифференциации ситуации в Сауранском районе и других районах и городах, связанной с паводками. В совещании приняли участие руководство ДЧС и департамента полиции, руководители управлений.
Как сообщает МЧС РК, для помощи в ликвидации последствий подтоплений и проведении аварийно-спасательных работ в Туркестанскую область на помощь прибывают силы и средства службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента.
Работают телефоны горячей линии:
В Астане - 8 717 253 32 84;
В Туркестанской области - 8 725 335 78 81.
Ранее в МЧС заявили, что большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону.