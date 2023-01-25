Большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону - МЧС  

К регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и области Абай, Жетысу

Фото: МЧС РК

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан Юрий Ильин назвал города и области, где руководство не обеспечило в полной мере реализацию мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.





Министр выделил ряд регионов, где сохраняется формальный подход к их исполнению. Несмотря на итоги заседаний правительства, акиматами не обеспечена реализация всех мероприятий дорожной карты, предусмотренных на 2022 год. На сегодня не завершена реализация 41 мероприятия на 15,6 млрд тенге из 68 (23,5 млрд тенге). Этому способствовало невыделение или несвоевременное выделение средств из местных бюджетов", - рассказали в пресс-службе МЧС РК.





В этой связи акиматами Астаны и Шымкента, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской областей не достигнуты запланированные показатели уровня защиты населения от наводнений, талых и дождевых вод.





Игнорирование заблаговременных превентивных мер повлечет за собой выделение дополнительных средств на ликвидацию последствий паводка", - подчеркнули в ведомстве.





По информации главы МЧС, в Акмолинской, Западно-Казахстанской областях не в полном объеме проведена очистка русла рек. Не решен вопрос финансирования укрепления берега реки Нура в районе села Р.Кошкарбаева Акмолинской области.





В городах Астане и Алматы, Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей арычно-дренажные системы также не справляются с обильными осадками.





МЧС РК





Еще одной проблемой в паводковый период являются переливы и разрушения дорог, что ведет к перебоям движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов. На сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше 600 участков железных дорог, подверженных затоплениям. В этой связи Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с местными исполнительными органами при проектировании и ремонте автомобильных дорог необходимо предусмотреть создание новых или повышение пропускной способности действующих водопропускных сооружений.





К регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и области Абай, Жетысу.





Вместе с тем министр выделил, что итоги анализа прохождения паводка прошлого года показали, что основными причинами подтоплений послужили зарастание и заиление русел рек, отсутствие дренажно-арычных систем, строительство домов в водоохранных полосах.





В целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки сформирована группировка сил и средств в количестве свыше 35 тысяч человек, порядка 11 тысяч единиц техники, 12 единиц воздушных судов "Казавиаспас", более 650 плавательных средств и свыше 3 тысяч мотопомп. Степень готовности регионов к паводкам будет проверена в ходе республиканского командно-штабного учения "Көктем-2023" со штабом управлением в Караганде", - проинформировали в министерстве.





Гражданам в период подготовке к паводкам необходимо принять заблаговременные меры:





- соблюдать рекомендации сотрудников ДЧС и местных исполнительных органов;





- проводить своевременные работы по очистке от снега дворовой территории;





- не засорять арыки и водопропускные трубы, расположенные вблизи домов, своевременно прочищать их;





- подготовить инертный материал и мешкотару для обваловки придомовой территории;





- уточнить у местных исполнительных органов заранее определенные места эвакуационных пунктов и маршрут для эвакуации;





- не допускать детей к водоемам без надзора, особенно во время ледохода, предупредить их об опасности нахождения на льду при вскрытии водоемов, нахождении на обрывистых и подмытых берегах.









По словам премьер-министра РК Алихана Смаилова, в зоне риска уже находятся 255 населенных пунктов и более 100 тысяч домов.





Обильные снегопады в горных и равнинных районах Казахстана усилили риск возникновения подтоплений при резком приходе тепла. Уже имеются факты подтопления улиц населенных пунктов и размыва дорог в Актюбинской и Алматинской областях. Более того, по прогнозам в феврале на юге может быть выше нормы температура воздуха и уровень осадков, а это прямая угроза паводков. Поэтому акиматам южных регионов уже сейчас надо кардинально активизировать работу по противопаводковым мероприятиям", - сказал глава кабмина.





Он подчеркнул, что отдельные системные меры не принимаются уже в течение продолжительного периода.





От населения страны постоянно идут жалобы о невыполнении мероприятий по защите от подтоплений. Из-за этого страдают их дома, имущество и скот", - сообщил он.





Премьер поручил акимам всех регионов обеспечить своевременный вывоз снега. В том числе в сельских населенных пунктах. Также надо провести расчистку арыков, ливневой канализации, возведение временных земляных валов и дамб.





Акиматы регионов обязаны обеспечить качественную реализацию мероприятий дорожной карты, а также решить проблемные вопросы из дорожных карт прошлых лет. Акимам держать вопросы паводков на личном строгом контроле", - поручил Смаилов.





Министерству индустрии и акимам регионов поручено принять оперативные меры по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к повышенным объемам воды.





Смаилов также отметил, что особое опасение вызывает состояние гидротехнических сооружений.





Министерство экологии учитывает ремонтные работы только республиканских сооружений. Коммунальные и частные водохранилища и дамбы остаются без внимания на протяжении многих лет. Поэтому Министерству экологии совместно с акимами регионов надо установить собственников бесхозных объектов и выработать меры по ремонту коммунальных и частных гидротехнических сооружений", - сказал премьер.





Уже сейчас, по его словам, надо определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному сбросу воды из водохранилищ.





Также Казгидромет должен обеспечить своевременное предоставление прогнозных данных на весну.





В целом Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами и акиматами необходимо обеспечить координацию и качественную реализацию всех противопаводковых мероприятий. Также совместно с Министерством экологии организовать с приграничными государствами постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках. Совместно с акимами регионов следует обеспечить создание соответствующих оперативных штабов, готовность сил и средств, своевременное оповещение населения при возможной угрозе паводков", - добавил Смаилов.



