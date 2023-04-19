18.04.2023, 10:53 27986
В домах Риддера вновь стало холодно из-за очередной аварии на ТЭЦ
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Риддер. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная авария на теплоэлектроцентрали Риддера привела к понижению температуры в системе подачи тепла в домах горожан.
Сегодня утром жители Риддера обнаружили, что радиаторы в их квартирах совсем холодные. На улице снег, и дома тоже можно замерзнуть, сообщает Noks.kz.
Температура прямой сетевой воды с АО "Риддер ТЭЦ" сегодня составила всего 31 градус. Оказывается, на теплоцентрали опять произошла внештатная ситуация.
Сегодня ночью был аварийно отключен котел высокого давления, экстренно запущен в работу резервный котел. Температуру в теплосети будут поднимать в течение дня", - сообщил жителям заместитель акима Риддера Мурат Байжуменов.
В ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС.
В конце января текущего года аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике.
17 марта на ТЭЦ Риддера вышли из строя два котла. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги. Спустя пять дней, 22 марта, на ТЭЦ вновь произошла авария.
После нее аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.
Переговоры о передаче компании в госсобственность тоже зашли в тупик. Владелец предлагает забрать теплоэлектроцентраль вместе со всеми долгами, но это невозможно, уверяют власти.
23 марта на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров.
Генпрокуратура по результатам проверки установила на ТЭЦ свыше 240 нарушений законодательства.
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18.04.2023, 15:42 21776
В Жанаозене 16 домов отключили от газоснабжения из-за ЧП
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Жанаозен. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за взрыва, произошедшего вчера в одном из жилых домов Жанаозена, 16 домов на 2-3 дня отключили от централизованного газоснабжения.
Эти здания расположены рядом с тем, где вчера был взрыв. В газовой службе отмечают, что отключение временное - всего на несколько дней", - сообщает Zakon.kz.
В жанаозенском городском отделе ЖКХ сообщили, что подачу газа в многоквартирные дома, которые находятся рядом с местом взрыва, отключили на 2-3 дня.
Специалисты жанаозенского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" проверяют систему газоснабжения в этом направлении. К этому газорегуляторному пункту проходит подземный газопровод, а от него к потребителям идет надземный. Мы уведомили жителей, что временно отключили газ, потому что нужно проверить систему подачи газоснабжения. Проверка займет примерно 2-3 дня, потом подачу газа возобновят", - рассказали в отделе ЖКХ акимата Жанаозена.
Напомним, вчера около 5.00 в Жанаозене произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров). В результате ЧП погибли четыре человека. Среди погибших - мужчина, две женщины и трехлетний ребенок. Пострадали более 10 человек, госпитализированы 6 человек.
Все аварийно-спасательные работы и по разбору завалов полностью завершены вчера вечером.
В настоящее время акиматом города создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.
По факту взрыва газового баллона в жилом доме Жанаозена возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает межведомственная комиссия.
По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Жанаозене стал хлопок газовоздушной смеси.
17.04.2023, 21:12 44501
В Жанаозене завершили работы по разбору завалов
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Все аварийно-спасательные работы и по разбору завалов полностью завершены в 18.15, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В настоящее время акиматом города создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.
Напомним, 17 апреля около 5.00 в Жанаозене произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
В результате ЧП погибли четыре человека. Среди погибших - мужчина, две женщины и трехлетний ребенок. Пострадали более 10 человек, госпитализированы 6 человек.
По факту взрыва газового баллона в жилом доме Жанаозена возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает межведомственная комиссия.
По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Жанаозене стал хлопок газовоздушной смеси.
17.04.2023, 16:54 52506
В МЧС назвали предварительную причину взрыва в Жанаозене
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Жанаозене стал хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.
Предварительная причина - хлопок газовоздушной смеси. О взрыве газового баллона речи не идет. Что касается его разрушительной силы, то да, действительно, когда происходит взрыв, резкий выплеск газовоздушной смеси, особенно в замкнутом пространстве, коим является квартира, особенно если с глухими стенами, перекрытием железобетонным, соответственно, вся энергий взрыва, поскольку ей некуда выплеснутся, приобретает разрушительную силу", - сказал Ерлан Турегелдиев.
Как сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов, утечка газа могла произойти ночью.
Если утечка газа произошла ночью, то люди утром, время пять утра, сейчас месяц Рамазан, люди просыпаются рано. Думаю, люди встали, чтобы покушать, и когда включили свет, мог произойти большой взрыв", - цитирует Нурболата Дербисова Zakon.kz.
Напомним, сегодня около 5 часов утра в Жанаозене произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
В результате ЧП погибли четыре человека. Среди погибших - мужчина, две женщины и трехлетний ребенок. Пострадали более 10 человек, госпитализированы 6 человек.
По факту взрыва газового баллона в жилом доме Жанаозена возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает межведомственная комиссия.
17.04.2023, 13:04 58746
Взрыв в Жанаозене: возбуждено уголовное дело
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту взрыва газового баллона в жилом доме Жанаозена возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает межведомственная комиссия.
На данный момент все люди из-под завалов извлечены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на главу региона Нурлана Ногаева.
Напомним, сегодня около 5 часов утра в Жанаозене в жилом доме произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме. По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона без горения, в результате чего произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
На текущий момент из-под завалов извлечены живыми 4 человека и 4 погибших, информируют в МЧС.
Среди погибших - мужчина, две женщины и трехлетний ребенок", - сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на специально созванном брифинге в Жанаозене, передает Sputnik.
Госпитализированы 6 человек. Работы по разбору завалов продолжаются.
17.04.2023, 12:35 60351
Число погибших при взрыве в Жанаозене увеличилось
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщили об извлечении тел погибших при взрыве в жилом доме Жанаозена.
Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.
Всего по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших.
Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.
В оперативных работах по разбору завалов задействовано порядка 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнено 17.04.2023, 12.35
В 11.45 из-под завалов извлечено тело женщины. Таким образом, по состоянию на текущий момент из-под завалов извлечены живыми 4 человека и 4 погибших, информируют в МЧС.
Госпитализированными остаются 6 человек.
Работы по разбору завалов продолжаются.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
17 апреля около 5 часов утра в Жанаозене в жилом доме произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме во 2-м микрорайоне Жанаозена. По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона без горения. В результате чего произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
17.04.2023, 10:19 64506
Взрыв в Жанаозене: из-под завалов извлеки тело погибшего
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва в жилом доме в Жанаозене погиб один человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В настоящее время из-под завалов извлечены пострадавшая женщина 2000 года рождения и тело погибшего гражданина 1994 года рождения, сказано в сообщении МЧС.
За медицинской помощью обратились 12 человек, в том числе 8 детей: из них госпитализированы 5 человек.
Оперативные работы по разбору завалов продолжаются, задействовано более 30 единиц техники и порядка 300 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция. В ДЧС Мангистауской области развернут оперативный штаб, открыт телефон горячей линии 8/7292/31-90-99", - проинформировали в ведомстве.
Между тем в АО "НК "КазМунайГаз" обещали обеспечить всех лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене новыми квартирами.
Оставшиеся без жилья семьи получат новые квартиры, пострадавшим в сотрудничестве с центральными и местными исполнительными органами будет оказана вся необходимая помощь", - заверили в компании.
Как сообщалось ранее, 17 апреля около 5 часов утра в Жанаозене в жилом доме произошел взрыв в двухподъездном 12-квартирном 2-этажном жилом доме во 2-м микрорайоне Жанаозена. По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона без горения. В результате чего произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).
17.04.2023, 10:06 65151
Жители Мангистауской области остались без электричества и горячей воды из-за аварии
Также сообщается о временном снижении давления питьевой воды в Актау
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Актау. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 16 апреля в 17.04 по технологической защите произошло отключение оборудования на ТЭЦ-2, что привело к выделению Мангистауского энергоузла на изолированную работу и снижению частоты на нем, сообщили в ТОО "МАЭК".
После отключения оборудования на ТЭЦ-2 по автоматике частотной разгрузки произошло отключение электроэнергии у потребителей города и области.
В ТОО "МАЭК" также сообщили об отключении горячего водоснабжения и временном снижении давления питьевой воды в Актау.
В связи с ремонтными работами на ТОО "МАЭК" подача горячей воды в нижние микрорайоны города будет временно приостановлена с 21.00. Сообщаем, что с 22.00 давление питьевой воды будет снижено в верхней и нижней зонах областного центра", - приводит сообщение предприятия портал "Лада".
Подачу горячего водоснабжения и нормализацию давления питьевой воды на город планировалось восстановить к 8.00 17 апреля.
17.04.2023, 09:17 50926
В СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения
Фото: ДЧС СКО
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Петропавловск. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения, сообщили в областном департаменте по ЧС.
В связи с переливом воды в реке Есиль на ежегодно затопляемом паводковыми водами участке автодороги принято решение о закрытии движения всех транспортных средств по автодороге М-51 Челябинск - Новосибирск на участке 525-529 км", - говорится в сообщении ДЧС.
Отмечается, что движение легковых транспортных средств осуществляется по автодороге Р-49 "Обход Петропавловска". Движение крупногабаритных транспортных средств осуществляется по автодороге Р-57 Петерфельд - Архангельское - Новокаменка - автодорога А-16 Жезказган - Петропавловск и автодороге А-16 Жезказган - Петропавловск.
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