В Турции ранили туриста из Казахстана  

Фото: скриншот из видео КТК

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Стамбул. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец пострадал во время перестрелки в Турции.





Наш соотечественник получил огнестрельное ранение. Сейчас он находится в одной из больниц Стамбула, сообщает телеканал КТК





ЧП случилось в провинции Чекмекёй. Двое неизвестных начали стрелять друг в друга возле многоэтажного дома.









Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Бегалы Талипов случайно оказался рядом. 31-летний мужчина позвонил в казахстанское консульство и сообщил о ранении. Наши дипломаты доставили пострадавшего в больницу Стамбула. Сейчас наш соотечественник ожидает операцию по извлечению пули.





В Турции Талипов находился вместе с семьей. Он привез свою двухлетнюю дочь на лечение. Родные казахстанца не пострадали.