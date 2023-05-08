В Жетысуской области в результате ДТП один человек погиб, двое госпитализированы

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Алматы. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Рано утром 5 мая пожарные расчеты были направлены на сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в Медеуском районе, проспект Жибек жолы, дом 37, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.





По прибытии было установлено, что горит кухня с переходом огня на балкон квартиры на пятом этаже. Создалась угроза перехода огня на кровлю жилого дома.





Из-за высокой температуры вся квартира наполнилась токсичным дымом. Сотрудники газодымозащитной службы, вскрыв дверь, проникли в квартиру. Где в ходе разведки в бессознательном состоянии был обнаружен мужчина 1955 года рождения, который при помощи спасательного колпака был вынесен на воздух.





После осмотра медиков пострадавший был госпитализирован. В настоящее время угрозы здоровью нет.



