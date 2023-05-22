В Караганде горела крыша пятиэтажки  

Спасатели эвакуировали 37 человек, из них 10 детей

Фото: ДЧС Карагандинской области

Рассказать друзьям

Караганда. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 21 мая, около 15.00 карагандинские спасатели получили информацию о начавшемся пожаре в пятиэтажке в 11-м квартале, сообщает - В воскресенье, 21 мая, около 15.00 карагандинские спасатели получили информацию о начавшемся пожаре в пятиэтажке в 11-м квартале, сообщает ekaraganda.kz





Горела деревянная обрешетка кровли пятиэтажного дома. По предварительным данным, площадь пожара составила 900 квадратных метров.





Спасатели эвакуировали 37 человек, из них 10 детей. В тушении пожара задействовали 88 человек личного состава ДЧС, 17 единиц техники. В 16.00 пожар локализован, в 16.23 ликвидирован.





Информации о пострадавших не поступало. На месте работало несколько подразделений департамента по ЧС Карагандинской области. Также на месте пожара находятся аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и аким города Мейрам Кожухов.





Аким области поручил акиму города организовать временное размещение для жителей этого дома. Помимо этого, на месте пожара развернут штаб.







