21.05.2023, 16:54 15181
В Караганде горела крыша пятиэтажки
Фото: ДЧС Карагандинской области
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Караганда. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 21 мая, около 15.00 карагандинские спасатели получили информацию о начавшемся пожаре в пятиэтажке в 11-м квартале, сообщает ekaraganda.kz.
Горела деревянная обрешетка кровли пятиэтажного дома. По предварительным данным, площадь пожара составила 900 квадратных метров.
Спасатели эвакуировали 37 человек, из них 10 детей. В тушении пожара задействовали 88 человек личного состава ДЧС, 17 единиц техники. В 16.00 пожар локализован, в 16.23 ликвидирован.
Информации о пострадавших не поступало. На месте работало несколько подразделений департамента по ЧС Карагандинской области. Также на месте пожара находятся аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и аким города Мейрам Кожухов.
Аким области поручил акиму города организовать временное размещение для жителей этого дома. Помимо этого, на месте пожара развернут штаб.
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21.05.2023, 15:53 16486
В Усть-Каменогорске автомобиль врезался в подъезд
В результате ДТП козырек упал и жители дома не могли выйти на улицу до приезда спасателей
Фото: YK-news.kz
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Усть-Каменогорск. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло 20 мая около 3.00 на бульваре Гагарина, сообщает YK-news.kz.
По информации департамента полиции ВКО, 35-летний водитель Subaru Forester уснул во время управления авто и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору подъездного козырька. Пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол.
В результате ДТП козырек упал и жители дома не могли выйти на улицу до приезда спасателей. Сотрудники ДЧС ВКО, прибыв на место происшествия, при помощи гидравлического инструмента отодвинули упавший козырек.
21.05.2023, 13:36 18656
В Шымкенте люди застряли на большой высоте из-за поломки аттракциона
Это не первое ЧП в парке аттракционов
Фото: ELITAR.KZ
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Шымкент. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В шымкентском парке люди застряли на большой высоте из-за поломки аттракциона "Байтерек", сообщает ELITAR.KZ.
Байтерек" поднимает желающих на большую высоту, а затем начинает вращаться. Но в эти выходные отдыхающие незапланированно зависли в воздухе на 20 минут, пока сотрудники пытались разобраться с поломкой.
Мы сидели наверху около 20 минут, далее нас начали спускать, но не до конца, так как аппарат работал некорректно. Мы, жители города, просим, чтобы все закрыли на техобслуживание и осмотр детально и технику безопасности чтобы соблюдали", - рассказал житель мегаполиса Роман.
По словам парня, многие начали паниковать - люди испугались за свои жизни. К слову, после того как люди оказались на земле, возвращать деньги билетеры отказались.
Отметим, это не первое ЧП в парке аттракционов. В мае 2021 года 17-летний подросток сорвался с аттракциона в Шымкенте и скончался на месте до приезда скорой. В сентябре того же года на одном из аттракционов парка от сердечного приступа скончался 55-летний мужчина.
20.05.2023, 09:14 41901
Десять школьников госпитализированы с отравлением в Алматинской области
Дети всухомятку съели полуфабрикаты из магазина
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Конаев. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Десять школьников госпитализированы с отравлением в Енбекшиказахском районе. Вероятной причиной могло стать употребление полуфабрикатов из магазина.
Как рассказали в областном акимате, 19 мая в 16.00 бригадой скорой помощи в фильтр приемного отделения Енбекшиказахской многопрофильной центральной районной больницы доставлены десять пациентов из средней школы села Байтерек, 5 "Д" класса, с предварительным диагнозом "бактериальное пищевое отравление неуточненное".
По словам преподавателей и детей, школьники съели всухомятку полуфабрикаты, купленные в магазине.
Пациенты обследованы, проведено промывание желудка. Оказана своевременная квалифицированная помощь. Семь пациентов направлены на амбулаторное лечение, три пациента со средней степенью тяжести госпитализированы в инфекционное отделение", - сообщили представили управления здравоохранения области.
Создана комиссия, изучающая причины отравления, ведется расследование, по результатам которого будет предоставлен окончательный ответ.
19.05.2023, 12:59 62216
Два очага бешенства выявили в Жамбылской области
Фото: ElDala.kz
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Тараз. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бешенство выявили у крупного рогатого скота в двух районах Жамбылской области.
Первые 4 месяца весь скот в области проверяли на особо опасные заболевания.
По результатам исследований было выявлено 310 больных животных: 100 голов крупного и 210 голов мелкого рогатого скота. Всех больных сельхозживотных отправили на санитарный убой, в дальнейшем туши будут переработаны", - цитирует главу ветеринарного управления Жамбылской области Нуржаса Курмантаева АПК Новости.
Также в регионе выявили 2 очага бешенства - в Шуском и Рыскуловском районах. Специалисты начали срочно проводить работу по ликвидации опасного заболевания. На данное время источник опасности устранен.
Также в 33 селах, которые входят в зону природного очага конго-крымской геморрагической лихорадки, планируется провести дезинфекцию дворов и придомовых пристроек, а также порядка полумиллиона голов скота. На данное время препараты для дезинфекции уже приобретены.
Глава ветеринарного ведомства также рассказал, что врачам, работающим с патогенными заболеваниями, повысили зарплату, ее рост составил 30-50%.
Напомним, в марте этого года в граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области из-за вспышки бруцеллеза два села закрыли на карантин.
В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
18.05.2023, 13:54 90666
На одной из улиц Экибастуза образовался арык с кипятком Дополнено
Фото: Кадр из видео
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Павлодар. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе в результате порыва на теплосетях на одной из улиц города образовался арык с кипятком.
18 мая в 6.30 выявлено повреждение на заглушке реконструируемого участка ТМ-2 диаметром 820 миллиметров по улице Машхура Жусупа (...) В настоящее время участок отключен, ведутся работы по устранению", - цитирует pavlodarnews.kz сообщение акимата города.
Работой занимается подрядная организация ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Ориентировочно работы завершатся 18 мая до 14.00.
Дополнено 18.05.2023, 14.20
Как сообщили в акимате города, ремонтная бригада установила заглушку, идет монтаж ребер жесткости, информирует pavlodarnews.kz.
В данное время производится заполнение ранее отключенного участка тепловой сети. После чего начнется подключение домов к горячему водоснабжению", - проинформировали в акимате.
На сегодня в Экибастузе 215 домов с горячей водой, но подача идет на сниженных параметрах. После полного устранения повреждения горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.
Напомним, в Экибастузе выявили 119 повреждений на тепловых сетях.
18.05.2023, 11:04 96061
Граждане Казахстана пострадали в результате крушения катера в Таиланде
Фото: bangkokpost.com
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Бангкок. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - У берегов острова Пхукет в Таиланде катер столкнулся с сигнальной вышкой. В результате ЧП пострадали 30 человек, в том числе трое граждан Казахстана.
По информации консула Казахстана в Таиланде, в катере на момент инцидента среди пассажиров находились 4 гражданки РК. Трем из них понадобилась медицинская помощь. После осмотра врачей две соотечественницы находятся в больнице. Их состояние стабильное, здоровью и жизни ничего не угрожает", - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
Он отметил, что все медицинские расходы взяла на себя тайская компания, владеющая катером.
Наш консул находится на постоянной связи с пострадавшими гражданками и местными властями", - добавил представитель МИД.
Как сообщает издание Bangkok Post, в среду вечером катер врезался в сигнальную вышку в заливе Чалонг, в результате ЧП 30 человек пострадали, 1 пропал без вести. Авария произошла, когда судно Thanathip Marine возвращалось с туристами с островов Пхи-Пхи в бухту Чалонг. На борту были в основном российские туристы. Первоначальное расследование показало, что водитель катера мог заснуть.
Сообщается, что 10 человек, в том числе водитель катера, получили переломы конечностей. У двух пострадавших серьезные травмы. Всех пострадавших доставили в больницы.
17.05.2023, 16:34 125166
По пять млн тенге выплатят семьям погибших при пожаре на заводе в Актюбинской области
Фото: МЧС РК
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Актобе. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По пять млн тенге выплатят семьям погибших при пожаре на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.
Ералы Тугжанов уточнил, что возгорание расследует специальная комиссия, но результатов пока нет, информирует Astana TV.
Два работника, к сожалению, скончались, их похоронили. Я выражаю соболезнования родным. По результатам экспертизы будет следствие. Пострадавшим сразу выплатили по 1 млн тенге, семьям погибших работников выделят по 5 млн тенге. Если есть несовершеннолетние дети, студенты, предусмотрено пособие со стороны государства. Это дело под моим личным контролем", - проинформировал аким.
Напомним, пожар на территории газоперерабатывающего завода № 2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошел 1 мая. Произошло возгорание установки на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района. В результате пожара пострадали четыре работника. Троих из них санавиацией доставили в больницу Астаны.
17.05.2023, 11:43 126716
В пригороде Бишкека ликвидировали вооруженного террориста
В ходе перестрелки пострадали два человека
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Бишкек. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром в селе Дмитриевка близ Бишкека произошла перестрелка. В МВД страны сообщили о ликвидации террориста, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании.
Сегодня утром сотрудники спецназа МВД Кыргызстана провели операцию по задержанию вооруженного террориста. Последний оказал вооруженное сопротивление в одном из частных домов, сообщает 24.kg.
Террорист уничтожен. На месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативно-следственная группа МВД", - сообщили в МВД страны.
В ходе перестрелки пострадали два человека. Пострадавшие поступили в ЦОВП Иссык-Атинского района: один амбулаторный, его уже отпустили, у него осколочное ранение. У второго - огнестрельное ранение бедра.
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