Актобе окутал дым с мусорных полигонов

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АКТОБЕ. 16 ИЮЛЯ - Актобе окутал густой дым с горящего мусорного полигона, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Вечером 15 июля на улицах Актобе образовалась дымовая завеса, в воздухе стоял запах гари. В очередной раз в городе горел мусорный полигон", - сообщает портал "Мой ГОРОД".

Как сообщили в ДЧС, полигон загорелся 15 июля, в 10.40. На место возгорания направили 23 пожарных, 7 автоцистерн, бульдозер, погрузчик и 5 КамАЗов. В 18.40 пожар локализовали, и только в 22.20 ликвидировали.

Часть районов города оказалась в дыму, просим жителей и гостей города соблюдать осторожность и не открывать окна", - сообщили в ДЧС.

Это уже второй пожар на свалочном полигоне Актобе в этом году, первый был 9 мая. В прошлом году их было четыре.

Высота мусорных пластов доходит до 15 метров, в жаркую погоду в них происходит самовозгорание. После тушения сгоревшие отходы долго тлеют, из-за этого образуется дым, при изменении направления ветра он накрывает город", - пояснили в ДЧС.

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