АКТОБЕ. 19 МАРТА - Актюбинец похитил девушку и истязал на глазах у супруги за отказ быть второй женой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жуткая история потрясла Актобе. Местный житель похитил знакомую и несколько часов жестоко избивал её на глазах собственной жены и детей. Так он отреагировал на отказ девушки стать второй женой, сообщает AstanaTV

После издевательств несчастная несколько дней провела в больнице с тяжелыми травмами. Но изверг отделался штрафом. Избитая и униженная девушка намерена добиться справедливости.

По информации телеканала, женщина рассказала, что когда-то встречалась с мужчиной, но полтора года назад узнала, что он женат. Актюбинка сразу попыталась оборвать все контакты, но настойчивый "ухажёр" не давал покоя. 8 марта он приехал к ней домой и попросил выйти, якобы чтобы поздравить с праздником. А потом случилось страшное.

Похитил и привёз к себе домой, где на протяжении длительного времени он наносил в отношении меня физическое воздействие. Это было на глазах его супруги и малолетних детей. От него очень сильно пахло спиртным, в тот момент он был невменяемым", - говорит потерпевшая.

Пострадавшая пояснила: мужчина впал в ярость из-за ее отказа стать второй женой. Несколько часов он бил ее ногам в грудь и голову. При этом супруга абьюзера не вызвала ни скорую, ни полицию. Лишь позвонила родителям мучителя. Они приехали, успокоили дебошира, а избитую несостоявшуюся токал отвезли домой. Утром она обратилась в полицию.

По данному факту в тот же день в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Собранный материал направлен в суд", - сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции области Ерболат Саркулов.

Решение суда по этому делу вынесли два дня назад. Мучитель отделался штрафом в 30 тысяч тенге, хотя после жестокого избиения женщина несколько дней провела в больнице. У неё закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы.

Я считаю, что они поступили неквалифицированно, я не согласна с решением суда. Я требую возмездия, хочу, чтобы он был наказан", - сказала потерпевшая.

С ней согласны и правозащитники. Они уверены, что преступление квалифицировали неверно, и, оставшись безнаказанным, агрессор может быть опасен для общества.

Почему уголовное преступление, похищение человека (пункт 3 части 2 статьи 125 УК РК) и незаконное лишение свободы (статья 126 УК РК) квалифицируют как семейно-бытовой конфликт?! Судьи, участковые, прокуроры, полицейские! Почему вы считаете, что все бывшие имеют право похитить, удерживать дома, избивать до сотрясения мозга беспомощную женщину?" - сообщили в ОФ "НеМолчиKZ".

Девушка намерена обжаловать решение суда.

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