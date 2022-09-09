Алматинский поджигатель сухостоя оказался пожарным - МЧС

Фото: МЧС РК
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 СЕНТЯБРЯ - В Курчумском, Катон-Карагайском, Глубоковском районах и районе Алтай Восточно-Казахстанской области продолжают тушить пожары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, в Курчумском районе на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа произошло загорание травы, кустарника, деревьев. Предварительная площадь пожара составляет 1300 гектаров.
Угрозы для населенных пунктов, расположенных поблизости, нет. Всего в борьбе с огнем задействовано: около 270 человек и 34 единицы техники пожарных ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов, сотрудников полиции. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, погодными условиями, поэтому привлечены вертолеты МИ-8 и "Еврокоптер". На место пожара сегодня дополнительно прибывает на помощь вертолет МИ-171 Казавиаспас МЧС РК с водосливным устройством", - говорится в сообщении ведомства.
В районе Алтай кустарник и траву на территории КГУ "Зыряновского лесного хозяйства" и Быковского лесничества продолжают тушить местные исполнительные органы, лесники, "Казавиалесоохрана", пожарные ДЧС ВКО в горной местности на предварительной площади 800 гектаров. Задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Осуществлен сброс более 12 тонн воды. Угрозы населенным пунктам нет. В ДЧС ВКО и на месте пожара была организована работа оперативных штабов.
Всего в ликвидации задействовано около 200 человек и 29 единиц техники. На место пожара сегодня дополнительно прибывает на помощь вертолет МИ-17 Министерства обороны РК с водосливным устройством, 50 человек личного состава и 4 единицы техники воинской части № 68303 города Семея", - уточнили в МЧС.
В Катон-Карагайском районе, в 12 километрах от села Алтынбел, КГУ "Большенарымское лесное хозяйство" на территории Ново-Березовского лесничества в лесной зоне горит кустарник, сухая трава на предварительной площади 1200 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
8 сентября дополнительно прибывает на помощь вертолет МИ-17 Министерства Обороны РК с водосливным устройством. В ликвидации задействовано: более 280 человек и 24 единицы техники, ДЧС ВКО, лесхоза, МИО, населения, полиции. Привлечены вертолеты МИ-2 и АН для облета места пожара. С помощью вертолета МИ-8 30 человек доставлены на верх горы, участок Кедруха. На месте пожара создан оперативный штаб", - рассказали в пресс-службе.
В Глубоковском районе, в селе Каменный карьер, продолжается ликвидация пожара.
Работа огнеборцев и лесников была усложнена тем, что дымточки разрознены по ущелью горы. Гора высотой порядка 800 метров. Спасателям и всем участникам пожара удалось снять угрозу для населенных пунктов", - поделились в МЧС.
В 8.52 8 сентября на площади 60 гектаров огонь локализован. В ликвидации было задействовано 70 человек и 15 единицы техники ДЧС ВКО, полиции, местных исполнительных органов.
В селе Тарханка огонь полностью ликвидирован на площади 35 гектаров 7 сентября.
В ВКО сложившейся пожарной опасности присвоен
пятый класс.