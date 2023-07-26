Авария на АНПЗ: электростанции Мангистауской области перешли на изолированную работу

В настоящее время в Атырау полностью обесточена левобережная часть

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Атырау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 3 июля, во многих микрорайонах Атырау отключилась электроэнергия и прекратилось водоснабжение, сообщает " - В понедельник, 3 июля, во многих микрорайонах Атырау отключилась электроэнергия и прекратилось водоснабжение, сообщает " АЖ ".





По информации издания, на МАЭК, обеспечивающем электроэнергией Актау и частично Атырау и ЗКО, произошла авария. Вечером со стороны АНПЗ произошло горение факела с клубным черным дымом, который распространяется ветром.





В пресс-службе АО "Атырау Жарык" сообщили, что в микрорайонах Балауса, Ракуш, Лесхоз, Авангард, Нурсая, Жеруйык и других из-за аварии временно не будет электричества.





В связи с аварийным отключением энергоблока № 1 от действий панели автоматики (ПА) на МАЭК Мангистауская область перешла на изолированную работу от электростанций ТШО, NCOC, Атырауской ТЭЦ. В настоящее время по Атырау полностью обесточены левобережная часть от села Дамба и частично правобережье от села Алмалы до села Жумыскер. В настоящее время персонал АО "KEGOK" выясняет причину отключения, после выяснения электроснабжение будет восстановлено", - сообщили в АО "Атырау Жарык".



