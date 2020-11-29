Авария на ТЭЦ Павлодара: возобновить теплоснабжение планируют к вечеру

Павлодар. 28 ноября. Kazakhstan Today - В пятницу, в 19.00, на территории ТЭЦ-1 произошёл порыв тепловой сети, в результате чего была отключена подача тепла в здания в южной сетевой зоне Павлодара, передает Kazakhstan Today

Накануне на место аварии выехал аким области Абылкаир Скаков. Ему было доложено, что для обеспечения циркуляции теплоносителя и непрерывной работы системы теплоснабжения города ТОО "Павлодарские тепловые сети" в течение двух часов переподключило жилые дома южного сетевого района к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго", пишет Pavlodarnews.kz

Тем самым мы боремся за сохранение оборудования теплоснабжения. Подача будет производиться на несколько пониженных параметрах, но позволит выиграть время для устранения повреждения", - сообщил накануне руководитель ТОО "ПТС" Марат Иманаев.

ТОО "ПТС" совместно со службами ТЭЦ-1 провели ремонтно-восстановительные работы по замене дефектного участка. Устранение повреждения было запланировано до 10.00 субботы, после чего можно приступать к заполнению сети теплоносителем и включать циркуляцию с поднятием давления. Полностью восстановить режим параметров теплоснабжения в соответствии с температурным графиком пообещали до 19.00 сегодняшнего дня.

Сейчас самое важное - устранить повреждение и обеспечить город теплом. Все выводы, в том числе по ответственности за произошедшее, сделаем после восстановления нормальной подачи теплоснабжения в жилые дома", - сказал Абылкаир Скаков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства