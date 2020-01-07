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Автобус с хоккеистами Актобе застрял в снежном заносе на севере Казахстана

06.01.2020, 15:13 8344

Петропавловск. 6 января. Kazakhstan Today - Автобус с хоккеистами Актобе застрял на шесть часов в снежном заносе на севере Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"Больше 6 часов в снежном плену провела хоккейная команда из Актобе, застрявшая на 18-м километре автодороги Тимирязево - Сарыколь вблизи поворота на село Москворецкое Тимирязевского района СКО. Вскоре после того, как автобус с 28 хоккеистами пересёк западную границу области, водитель, встревоженный возникающими перемётами, попытался развернуться, но габаритный Neoplan частично съехал в кювет", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

По информации ведомства, водитель по телефону обратился в дежурное отделение полиции. На место происшествия были направлены две единицы спецтехники ТОО "Казавтожол" в сопровождении старшего инспектора группы дорожно-технической инспекции районного отдела полиции Даулета Сауыта. Вскоре к нему присоединились сотрудники ЧС и заместитель акима района Азамат Искаков.

"Дорога была занесена. На то, чтобы пробиться к застрявшим спортсменам, ушло несколько часов. Дежурная часть РОП постоянно поддерживала связь с водителем. Температура в салоне держалась нормальная, спортсмены не пострадали", - отметили в полиции.

После расчистки заносов снегоуборочной техникой автобус был возвращён на трассу. Гостей области сопроводили в райцентр Тимирязево, откуда они после отдыха продолжат путь в Петропавловск.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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