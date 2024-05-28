Автобус с туристами перевернулся близ каньона Чарын в Алматинской области  

Фото: Акимат Алматинской области

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Конаев. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Автобус с туристами перевернулся в Кегенском районе утром 27 мая, - Автобус с туристами перевернулся в Кегенском районе утром 27 мая, сообщили в акимате Алматинской области.





По информации ведомства, ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов, произошло в 10.20 в Кегенском районе Алматинской области, граничащем с Енбекшиказахским районом.





По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала Аласа, относящейся к сети "КазАвтоЖол". На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района.









В автобусе находились 37 человек. В Кегенскую районную больницу доставлено 5 человек, в Жалагашскую районную больницу - 4 человека и 4 человека - в село Шелек. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Жертв нет.





В акимате рассказали, что точной причина аварии пока не известна, ведется расследование.