28.04.2025, 16:21 16151
Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы Дополнено
Фото: telegram/Almaty Live
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Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Авария с участием автобуса и троллейбуса произошла сегодня в Алматы.
Фото происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
По данным департамента полиции Алматы, ДТП произошло в 11.45 в Бостандыкском районе.
Водитель автобуса, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, допустил столкновение с троллейбусом на остановке", - рассказали в полиции.
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 13 человек.
Расследование по факту аварии проводит управление полиции Бостандыкского района.
Дополнено 28.04.2025, 19.51
По информации управления здравоохранения Алматы, в стационары доставлены 10 пострадавших. Семь взрослых были направлены в Центральную городскую клиническую больницу, трое детей - в Центр детской неотложной медицинской помощи. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой с рекомендациями наблюдения в поликлинике по месту жительства.
В ноябре прошлого года в Алматы столкнулись поезд и автобус. Пострадали 6 пассажиров общественного транспорта.
В 2023 году близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. Во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Напавший на водителя дебошир получил 8 лет тюрьмы.
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27.04.2025, 18:50 38986
В Карагандинской области тушат природный пожар
Фото: Depositphotos
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Караганда. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели локализовали природный пожар на открытой территории Бахтинского лесничества в Каркаралинском районе Карагандинской области, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
МЧС зафиксировано возгорание сухой травы и лесных колков.
В ликвидации возгорания задействованы 157 человека личного состава, 26 единиц техники, один беспилотный летательный аппарат, три воздушных судна "Казавиаспас" МЧС с водосливными устройствами, один вертолет "Казавиалесоохраны", сотрудники МИО, Бахтинского лесничества, Кувского лесхоза, десантники "Казавиалесоохраны" и добровольные пожарные формирования сельских округов", - рассказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что тремя воздушными судами МЧС произведено 6 сбросов воды. Угрозы населенным пунктам нет. Работы по тушению пожара продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Казахстане лесхозам выделят более 26 млрд тенге на обновление пожарной техники.
27.04.2025, 12:09 45816
Тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык
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Костанай. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На железнодорожном переезде участка Есиль - Аркалык произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель трактора, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Несмотря на исправно действующую переездную сигнализацию, водитель трактора грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед движущимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате происшествия водитель трактора получил травмы, несовместимые с жизнью", - проинформировали в КТЖ.
Напомним, из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
Ранее машинисту поезда чудом удалось избежать столкновения с застрявшим на рельсах джипом в Алматинской области.
26.04.2025, 19:50 60261
В Карагандинской области бойцы Нацгвардии спасли троих детей из горящего дома
Гвардейцы без колебаний вошли в горящее здание
Фото: gov.kz
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Караганда. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области бойцы Национальной гвардии спасли троих детей из горящего дома в поселке Долинка, сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Военнослужащие воинской части 6505 Национальной гвардии МВД РК - Асхат Байсеитов, Кыдырбай Ерлан, Вячеслав Кожахметов и Михаил Бубнов, направляясь на службу в поселок Долинка, заметили, что горит жилой дом. Экстренно прибыв на место происшествия, гвардейцы без колебаний вошли в горящее здание и вынесли оттуда троих детей", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что военнослужащие эвакуировали не только детей, но и вынесли из горящего дома 50-литровый газовый баллон.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники пожарной службы", - добавили в Нацгвардии.
Ранее в Алматы пожарные спасли восемь человек.
25.04.2025, 18:06 89861
В Астане два грузовика загорелись после столкновения: погиб один человек
Проводится досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане два грузовика загорелись после столкновения в районе КамАЗ-центра на улице Пушкина, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По предварительным данным, водитель автомашины Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Sinotruk. В результате оба транспортных средства загорелись. При тушении пожара в кабине автомобиля Mercedes обнаружено тело водителя. Он погиб на месте. Водитель второго грузовика не пострадал. Он успел покинуть кабину до возгорания, спрыгнув с транспорта", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее двое подростков погибли в результате аварии в ЗКО.
25.04.2025, 16:27 92036
Жителей одного из сел СКО эвакуируют из-за угрозы затопления
В Петропавловске и Кызылжарском районе проходит третья волна паводка, все службы работают в усиленном режиме
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Петропавловск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей села Тепличное Кызылжарского района Северо-Казахстанской области эвакуируют из-за паводков, сообщает акимат области.
Эвакуация проводится с 15.00 до 18.00 25 апреля. Для тех, кто нуждается в помощи, для перевозки будет организован подвоз людей и скорая помощь", - говорится в сообщении.
Для временного размещения людей заранее подготовлены эвакуационные пункты на базе средней школы 2 в селе Бесколь и в общежитии на улице Жумабаева, 142, в Петропавловске.
На месте работают сотрудники ЧС, местные исполнительные органы и другие экстренные службы. Убедительно просим сохранять спокойствие и строго следовать указаниям оперативных служб. Работы по укреплению дамбы в селе Тепличное продолжаются", - заявили в пресс-службе.
В акимате добавили, что в СКО ведется круглосуточный мониторинг паводковой ситуации.
В Петропавловске и Кызылжарском районе проходит третья волна паводка. В связи с этим ведется круглосуточный мониторинг уровня рек и состояния гидротехнических сооружений. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуация находится на личном контроле акима СКО Гауеза Нурмухамбетова.
В селе Тепличное проводятся превентивные меры по укреплению защитного вала для обеспечения безопасности населенного пункта. Работы не прекращались даже ночью. Задействовано свыше 900 человек - это сотрудники МЧС, МВД, Национальной гвардии, а также представители местных исполнительных органов. Паводковая ситуация на особом контроле", - написал в Instagram глава региона.
Ранее в СКО ограничили въезд в поселок Заречный из-за перелива воды через дорогу.
25.04.2025, 12:48 95741
Вертолет и взрыв напугали сельчан на западе Казахстана
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Уральск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вертолет и громкий взрыв напугали жителей села Хан Ордасы, расположенного в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.
В Сети распространилось видео, на которых запечатлен низко летящий вертолет и столб дыма.
В пресс-службе областного департамента полиции региона прокомментировали ситуацию.
В мессенджере WhatsApp распространились видео- и аудиозаписи о пролете вертолета и громких звуках в Бокейординском районе. Сообщаем, что указанные события связаны с плановыми мероприятиями на огороженной территории военного полигона, расположенного вдали от населенных пунктов. Угрозы для населения отсутствуют. Местными органами проводятся разъяснительные работы", - пояснили в ДП.
Ранее в аэропорту Алматы прошли антитеррористические учения.
24.04.2025, 15:43 119616
Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции в Жамбылской области
Жертв и пострадавших нет
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Тараз. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На станции "Турксиб" в Жамбылской области с рельсов сошли грузовые вагоны, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
По данным КТЖ, сход грузовых вагонов произошел 24 апреля в 05.40 на станции "Турксиб". При этом отмечается, что все вагоны находятся в собственности частных владельцев.
Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации последствий на место были оперативно направлены восстановительные поезда со станций Тараза и Шу. Причины происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении компании.
Напомним, некачественный ремонт платформы стал причиной железнодорожной аварии в Туркестанской области.
23.04.2025, 17:49 136631
Опасность схода лавин сохраняется в юго-восточных регионах Казахстана
С начала лавиноопасного периода произошло 74 самопроизвольных сходов лавин
Фото: gov.kz
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Опасность схода лавин сохраняется в высокогорных зонах юго-восточных регионов Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Особенно опасен весенний период, когда лавинная активность возрастает. Лавинная активность в этих регионах наиболее высока в апреле месяце, когда чаще всего происходят самопроизвольные сходы лавин. В особенности это касается высокогорных участков, где возможны резкие колебания температур, что может способствовать увеличению лавинной угрозы", - проинформировали в пресс-службе.
По данным МЧС, с начала лавиноопасного периода произошло 74 самопроизвольных сходов лавин.
Для минимизации рисков проведены 103 профилактических спусков лавин и установлены снегозадерживающие щиты. В целях безопасности туристам и отдыхающим даны рекомендации, а в опасных зонах выставляются блок-посты по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону лавинного риска", - добавили в министерстве.
Напомним, в марте в Алматы был объявлен высокий уровень лавинной опасности.
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