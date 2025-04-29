Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы

За медицинской помощью обратились 13 человек

Фото: telegram/Almaty Live

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Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Авария с участием автобуса и троллейбуса произошла сегодня в Алматы.





Фото происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.





По данным департамента полиции Алматы, ДТП произошло в 11.45 в Бостандыкском районе.





Водитель автобуса, следуя по проспекту Абая в восточном направлении, допустил столкновение с троллейбусом на остановке", - рассказали в полиции.





По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 13 человек.





Расследование по факту аварии проводит управление полиции Бостандыкского района.





Дополнено 28.04.2025, 19.51





По информации управления здравоохранения Алматы, в стационары доставлены 10 пострадавших. Семь взрослых были направлены в Центральную городскую клиническую больницу, трое детей - в Центр детской неотложной медицинской помощи. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой с рекомендациями наблюдения в поликлинике по месту жительства.





В ноябре прошлого года в Алматы столкнулись поезд и автобус. Пострадали 6 пассажиров общественного транспорта.



