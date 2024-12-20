19.12.2024, 10:15 16066
Без электричества осталась часть города Аягоза из-за пожара на подстанции
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Семей. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Без электричества осталась часть города Аягоза из-за пожара на подстанции акционерного общества "Объединенная ЭнергоСервисная Компания", сообщает пресс-служба акимата Абайской области.
Для тушения пожара были привлечены 4 пожарные машины и 15 сотрудников. В результате проведенных мероприятий пожар был локализован в 23.59, пострадавших нет. В настоящее время ведутся работы по установлению причины возгорания. В результате восстановительных работ полностью обеспечено электроснабжение всех сельских округов, за исключением сельского округа Мамырсу и части города Аягоза", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в городе были начаты работы по запуску 6 централизованных отопительных котельных, из которых на данный момент запущены 5.
Завершаются работы по запуску последней. Сотрудники АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" проводят работы по устранению неисправностей и восстановлению подачи электроэнергии для жителей", - добавили в акимате.
Ранее в Астане ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества. Причиной стало хищение кабельной линии. Позже были задержаны укравшие кабель воры.
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17.12.2024, 14:06 47491
Три человека погибли в ДТП в Костанайской области
Фото: alau.kz
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Костанай. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Три человека, в том числе два педагога, погибли в дорожной аварии на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган, сообщает портал "Алау".
Информацию о гибели учителей подтвердили в пресс-службе управления образования Костанайской области.
С сожалением сообщаем, что 16 декабря два педагога погибли в ДТП на территории Костанайской области. Учитель русского языка и литературы из Заречной школы-лицея Костанайского района, а также педагог-психолог из Больше-Чураковской общеобразовательной школы Алтынсаринского района погибли в аварии на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган. Приносим соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
ДТП произошло в 10 километрах от поселка Герцено Карасуского района. Три человека от полученных травм скончались на месте, еще трое госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.
По факту смертельной аварии начато досудебное расследование.
17.12.2024, 12:09 50201
Российский генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
Взрывное устройство было заложено в стоящий у подъезда самокат
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Москва. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве в результате взрыва погибли российский генерал Игорь Кириллов и его помощник, сообщает Следственный комитет РФ.
По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления
В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, сообщили в СК. Генералу было 54 года.
По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело.
17.12.2024, 11:20 51061
Западно-Казахстанской области вновь угрожают паводки будущей весной
Фото: МЧС
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Уральск. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области общественники, представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, департамента ЧС, филиала РГП "Казводхоз", РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция", филиала Казгидромета и СМИ обсудили необходимые противопаводковые меры для успешного прохождения половодья, а также работу госорганов после прошедшего паводка и предложения, выдвинутые по этому поводу, сообщает издание "Мой город".
Мы находимся в Прикаспийской низменности, выше нас расположены области Российской федерации. Первую угрозу представляет Ириклинское водохранилище, которое имеет большой забор воды. По Балтийской системе оно находится выше нас - 244 метра. У Оренбурга отметка 81.6, а это намного выше, ведь уровень воды на реке Урал в Уральске в среднем 26 метров. В прошлом году по ЗКО на сбросном сооружении Чаганского водохранилища отметка воды по Балтийской системе составила 31.01 метр при паводковом подъеме воды. Равнозначно, вода стекает в нашу сторону. Весенний паводок начинается у нас с реки Чаган и проходит за 10 дней. Но если большой снежный покров, тогда вся вода угрожает по реке Деркул, в первую очередь, населенным пунктам Селекционный и Самал. На Чагане в районе гидрошлюза вода становится на одной отметке с Уралом и останавливается, а затем уровень поднимается. Это первое следствие подтопления данного участка", - рассказал общественник Бауржан Наргеев.
По его словам, он обращался в РГП "Казводхоз" с тем, что необходимо решать первостепенные проблемы: провести обследование и отремонтировать гидрошлюз.
Он работает на удержание воды Чагана, а не как на удержание напора воды Урала. Главный инженер "Казводхоз" предложил наращивать гидрошлюз, но ему запретили: без расчета это не сыграло бы роли. Также мы предложили дноуглубительные работы, которые дадут водопропускную способность и продвижение реки беспрепятственно. Но все были против этого, не проводя ни исследования дна, не видя заключения, говорят, что эти работы ничего не дадут", - рассказывает Наргеев.
Он также предлагает определить водоохранную зону второстепенных рек Урала, Чагана и Деркула, которая когда-то была от 20 до 50 метров, но со временем стала уменьшаться, а где-то и вовсе исчезла. Это даст свободный доступ к воде, проведению берегоукрепительных работ и возведению дамб.
Затронул Наргеев и вопрос водохранилищ Урала и Чагана, созданных руками человека и естественных. При этом он не предлагает строить новые водохранилища, а естественные карьеры использовать для водосбережения воды.
У нас пять карьеров. Если их заполнить, к примеру, карьер Желаево - 115 млн кубометров воды, карьер около Аксуата - почти 1 млн кубов воды, в районе Судоремонтного завода - 2 млн кубов воды, на Чагане водохранилище - 15 млн кубометров воды, в районе "Казрыбводхоз" - 11,5 млн кубометров воды - все вместе получается около 200 млн кубометров воды. Закрываются два вопроса: сбережение водных ресурсов и предотвращение подтопления окрестностей города. Я предлагал подготовить их. Скажем, около Аксуата песчано-гравийный карьер почти готов, разработан. Его объем 1 млн кубометров воды. Если воду направить к нему, ведь он недалеко от Урала, то можно сделать искусственное водохранилище. А в карьерах Желаево и Затона, если частично убрать дачные участки, которые, кстати, весной затопляются, получится большое водохранилище, из которого можно будет производить забор воды", - сказал общественник.
По его словам, "Казводхоз" и акиматы каждый год контролируют накопление воды в канале "Кушум" и Кировском водохранилище, ежегодно выделяют средства только на эти точки.
Но не надо упускать из виду и другие места. Также в этом году и взрывные работы провели раньше времени. Лед взорвали, ударили морозы, и река опять покрылась толстым льдом. Результата ноль. Мы, общественники, говорили, что рано проводить взрывные работы, еще будут морозы. Но нас кто-нибудь слушает? Деньги отработали и все. А последствия получились плачевные", - сетует Бауржан Наргеев.
К тому же в населенных пунктах, где сработали дамбы, их следовало довести до совершенства еще летом. Однако никто не провел необходимой аналитики, и дома, которые были смыты в районах, восстановили на тех же местах.
Акиму области мы говорили о том, что надо сделать карту подтопления области, но никто ее не сделал. Не сделали и анализ всего произошедшего, чтобы в дальнейшем этого не случилось. Карта подтопления нам дала бы точки разлива, чтобы потом сделать дренажную систему, водоотводные каналы, в дальнейшем это спасет населенные пункты. Это касается и 8 скотомогильников, которые были смыты. Анализ тоже никто не сделал. В каком они сейчас состоянии, что с ними будет будущей весной, никто не знает. 30 лет никто никаких работ на реках не производил, и поэтому я предложил проекты готовых водохранилищ по Уралу", - отметил Наргеев.
Общественник указал на карте все места, где необходимо провести работы, чтобы в течение всего года население обеспечивалось водой и избежать такого сильного наводнения, как в этом году.
По информации руководителя отдела Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Каната Отегалиева, в данный момент по заданию Министерства водных ресурсов ведутся работы по батиметрии для изучения рельефа дна рек Урал, Чаган и Деркул. К работам приступили в ноябре.
В свою очередь представители РГП "Казводхоз" рассказали, что по реке Урал планируется построить четыре переливные плотины и одно Верхнечаганское водохранилище по реке Чаган в районе поселков Чувашинское и Новенькое. Все это делается с целью накопления объемов воды, и чтобы во время весеннего наводнения воде было куда стекать.
Руководитель ОО "ЗК эколого-географическое общество" Дархан Сариев указал на проблему проживания людей в поймах, где акимат предоставляет им земли.
Вокруг города есть неосвоенные участки, а люди хотят реализовать свое желание. С одной стороны, вы сейчас выселили дачников, государство выделило им жилье. Тут же в пойме Чагана в районе детского зоопарка вы выдаете разрешение на строительство, и они начинают огораживать дамбу. Чего делать нельзя. Если не строиться в пойме, так всем запретите. Не на следующий год, может, лет через пять-восемь эту низину опять затопит, и вы будете спасать людей. Зачем разрешаете строиться в таких местах?" - спросил он.
По завершении мероприятия участники решили привлечь Казахстанский проектный институт для изучения и составления заданий по техническому обследованию, принятию решения по прочистке протоков и углубительным работам на реках Урал, Чаган и Деркул. Также было принято решение о создании комитета по спасению от паводков и природных катаклизмов, включающего активных граждан города и области, заинтересованных лиц, специалистов, а также представителей общественных и государственных организаций. Вся группа будет работать над разработкой нового водохозяйственного баланса и совместно вырабатывать план действий.
Ранее сообщалось, что в Уральске в новостройке для пострадавших от паводка нет газа, горячей воды и отопления.
17.12.2024, 09:30 53291
30 жителей дома эвакуировали из-за пожара в Алматы
Фото: МЧС РК
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Алматы. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Утром в Наурызбайском районе произошло возгорание стеллажей магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице С.Жунисова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По лестничному маршу было эвакуировано 30 жителей дома, с использованием спасательных колпаков было спасено 4 ребенка. Около 60 жителей вышли на улицу самостоятельно", - проинформировали в министерстве.
Пострадавших нет.
15.12.2024, 16:38 84546
В Экибастузе у пенсионерки украли 13 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция возбудила уголовное по факту кражи 13 миллионов тенге с банковского счета пожилой женщины, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что пенсионерка проходила лечение в больнице в инсультном отделении. Вместе с ней в палате лежала молодая женщина, которая путем незаконного доступа в мобильное приложение Kaspi совершила кражу денежных средств со счета пенсионерки", - проинформировали в полиции.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения - обязательство о явке.
15.12.2024, 13:00 88116
Из-за непогоды более тысячи машин скопилось на трассе в Карагандинской области
Фото: Кадр из видео
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Караганда. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью на трассе Караганда - Астана из-за гололеда образовался крупный затор из тысячи машин, сообщает Polisia.kz.
Полицейские в Карагандинской области сопроводили колонны автомобилей по закрытым участкам автодороги. За ночь стражи порядка организовали сопровождение более 700 автомобилей от Караганды до границы Акмолинской области и в обратном направлении 1000 машин", - говорится в сообщении.
В настоящее время движение на трассе в Карагандинской области не ограничено.
15.12.2024, 09:30 89851
В шахте на "Майкаинзолото" погиб рабочий
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области в шахте АО "Майкаинзолото" под колесами погрузочно-доставочной машины погиб рабочий, возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции региона.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека. Водитель установлен и доставлен в отдел полиции. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - проинформировали в полиции.
Информация о трагедии появилась в соцсетях. Сообщается, что водитель погрузчика наехал на рабочего на глубине 140 метров. Мужчина скончался на месте происшествия.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере "Майкаинзолото" в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото".
13.12.2024, 20:34 102671
В Астане из-за украденного кабеля жители левого берега осталась без электричества
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 13 декабря, в Астане ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества, сообщает пресс-служба "Астана РЭК".
На подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переподключения.
Ранее министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров сообщил, что тарифы на коммунальные услуги и дальше будут расти, но усилится поддержка нуждающихся слоев населения.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?