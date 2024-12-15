В Астане левый берег остался без электричества: задержаны укравшие кабель воры

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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По факту хищения электрокабеля была задержана преступная группа из четырех человек. Установлено, что злоумышленники проникали в подземные колодцы через канализационные люки и совершали хищения по ночам, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.





В ходе обыска по месту сбыта обнаружено семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции. У скупщика также изъяты электронные и механические весы. Кроме того, доказана причастность группировки к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанции. В настоящее время все участники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.



