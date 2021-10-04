В Шымкенте вылетевший на тротуар BMW X5 сбил пешеходов

Фото: otyrar.kz

ШЫМКЕНТ. 3 ОКТЯБРЯ - В Шымкенте вылетевший на тротуар автомобиль сбил пешеходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

2 октября, около 21.30, произошло ДТП с участием двух автомобилей на светофоре. Один из них от удара отбросило на тротуар, в результате чего пострадали два пешехода.

Авария произошла на перекрестке проспектов Тауке хана и Кунаева. Столкнулись Toyota Camry и BMW X5.

После удара последнее авто отбросило на двух девушек-пешеходов. Их вместе с водителем автомобиля Toyota госпитализировали.

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