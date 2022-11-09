Более 30 фактов экстренного торможения поездов зарегистрировано за неделю

Фото: пресс-служба департамента полиции на трансорте
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за нахождения на путях домашнего скота произошел 21 факт, или 60%, случаев экстренных торможений. С нахождением людей в зоне повышенной опасности связаны 6 фактов, или 17,1%. Восемь фактов, или 22,9%, связаны со срывом стоп-крана проводниками из-за возникновения опасности для жизни пассажиров, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
На перегоне Фурмановский - Тасты - Талды Акмолинской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения с крупным рогатым скотом. Предотвратить столкновение не удалось, в результате чего совершен наезд. Незапланированная стоянка поезда составила 49 минут", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов.
Он добавил, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили хозяина животных. Им оказался 31-летний житель Костанайской области. Мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог).