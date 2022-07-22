Более 30 рабочих отравились на Тенгизе

АТЫРАУ. 21 ИЮЛЯ - На Тенгизском месторождении в Атырауской области произошло массовое отравление сотрудников, передает KAZAKHSTANTODAY.
Как сообщили в областном управлении здравоохранения, за медицинской помощью обратились более 30 рабочих. Несколько человек госпитализировали, остальных после осмотра отправили по общежитиям, сообщает "Хабар 24".
В районной больнице остаются 11 человек. По предварительным данным, у работников зафиксировали "пищевое отравление средней тяжести".
По факту массового отравления начато расследование. Пробы еды отправлены в лабораторию.
Позже в "Тенгизшевройл" заявили, что руководство компании-подрядчика приняло меры для обеспечения необходимой медицинской помощью своих сотрудников.