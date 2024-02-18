Более 450 человек вызволили из снежного плена спасатели этой ночью
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Семей. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокпектинском районе Абайской области из снежных заносов спасен 381 человек, из них 19 детей.
Специальную операцию по спасению людей провело МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели проверили все машины, находящиеся в снежных заносах.
В заносах людей нет, все спасены и находятся в пунктах обогрева", - сообщил глава ДЧС области Абай Манарбек Шапагатов.
Работы по очистке автодороги и вызволению техники из снежных заносов продолжились сегодня утром.
Также 67 человек эвакуированы в области Жетісу, на автодороге Сарыозек - Коктал. Все люди доставлены в пункт обогрева.
Еще 11 человек, в том числе 7 детей, поздно ночью попали в снежный перемет неподалеку от села Карашилик в Маркакольском районе ВКО. Сотрудники ДЧС эвакуировали их и сопроводили до населенного пункта.
По данным "КазАвтоЖол", по состоянию на 09.30 17 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях.
В связи с ограничениями на дорогах из-за непогоды вчера к казахстанцам обратился вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.
Из-за понижения температуры воздуха до -35°C на 80 участках введены ограничения для дизельных автотранспортных средств во избежание замерзания топлива и воздушной системы грузового транспорта. Также причиной введения ограничительных мер на оставшихся 20 участках стали погодные условия в соседних областях, метель, ограничения видимости движения и угрозы схода лавин. В связи со сложной ситуацией на дорогах просим всех казахстанцев быть внимательными и обращать внимание на объявления по ограничениям движения", - сказал вице-министр, обращаясь к жителям страны.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в стране ожидается понижение температуры до -35, -40°C.
На дорогах республиканского значения ограничительные меры будут сохранены", - сообщил вице-министр.
Напомним, вчера из-за непогоды в 9 областях Казахстана ограничили движение транспорта на трассах. Также были отменены рейсы в аэропортах Алматы и Астаны. В алматинском аэропорту сотни пассажиров застряли ночью из-за задержек и отмены рейсов.