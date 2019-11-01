Более 70 человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

Поезд загорелся в результате взрыва газовых баллонов. После взрыва огонь быстро распространился на два соседних вагона, в итоге пожаром были охвачены два вагона экономкласса и один вагон бизнес-класса, в которых находились 209 человек, сообщает ТАСС.
"Огонь уже локализован, ведется проливка составов", - цитирует министра железнодорожного транспорта шейха Рашида Ахмеда телеканал Geo TV. "Взорвались два баллона, на которых готовили пищу. Во время приготовления использовалось растительное масло, которое и стало причиной быстрого распространения огня, - отметил министр. - Большая часть погибших - люди, выпрыгивавшие из состава в попытке спастись от огня".
К спасательной операции уже подключились пакистанские вооруженные силы.
Солдаты пакистанской армии находятся во взаимодействии с гражданской администрацией, армейские вертолеты уже достигли места происшествия, - отмечается в заявлении армейской пресс-службы. - Врачи и медработники пакистанской армии оказывают необходимую медицинскую помощь".
Как сообщалось ранее, 15 сентября на переезде станции Шамалган в Алматинской области произошло столкновение поезда сообщением Алматы 1 - Костанай с пассажирским автобусом.
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