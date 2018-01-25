Более 80 пассажиров неисправного автобуса спасли в Павлодарской области

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Более 80 пассажиров неисправного автобуса спасли в Павлодарской области25.01.2018
  • Фото: kazakbol.com
Происшествия  12:45

Павлодар. 25 января. Kazakhstan Today - Более 80 пассажиров неисправного автобуса, следовавшего рейсом Новосибирск - Шымкент, спасли в Павлодарской области. После ремонта они смогли продолжить путь в пункт назначения, передает Kazakhstan Today.

24 января, в 11.00, от сотрудников местной полицейской службы поступило сообщение, что на 47-м километре трассы Кызылорда - Павлодар, возле поселка Калкаман, в 09.30 с перемерзанием топливной аппаратуры сломался рейсовый автобус марки VANHO с гражданами Кыргызстана и Таджикистана (81 человек). Этот, а также второй автобус, следовали по маршруту Новосибирск - Шымкент, сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Пассажиры из сломанного автобуса были пересажены во второй автобус и в сопровождении сотрудников МПС были доставлены в Павлодар. 76 человек временно разместили в автобусном парке №1.

В 16.00, после устранения неполадки, автобусы выехали далее по маршруту. Жертв и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

В другом случае на трассе Кызылорда - Павлодар была оказана помощь четырем водителям. Один большегрузный автомобиль из-за технических неисправностей остановился в 50 километрах от медико-спасательного пункта, расположенного в поселке Щидерты, а другой в 60 километрах. Водителям и первого, и второго автомобилей потребовалась медицинская помощь. Специалисты Павлодарского филиала центра медицины катастроф немедленно эвакуировали их в пункт обогрева и оказали необходимую медпомощь.
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