БЦЖ вместо Манту: полиция возбудила уголовное дело по факту ошибочной вакцинации школьников

АКТОБЕ. 29 СЕНТЯБРЯ - Полиция Актобе возбудила уголовное дело по факту ошибочно введенной прививки первоклассникам в сельской школе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
28 сентября городским отделом полиции № 4 района Алматы города Актобе начато досудебное расследование по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Данное уголовное дело взято под личный контроль прокурора области Дауешова", - цитирует заместителя прокурора района Алматы города Актобе Каната Казмухамбетова телеканал "Хабар 24".
Создана специальная комиссия, которая выясняет подробности происшествия.
Ранее сообщалось, что Минздрав РК проводит расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе.
Как сообщил телеканал КТК, в одной из школ Актобе вместо пробы Манту детям ввели живую вакцину БЦЖ. Родители заметили странные изменения на месте укола и выразили обеспокоенность здоровьем своих детей. По их словам, место укола припухло и загноилось. У некоторых детей поднялась температура.