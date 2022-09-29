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Минздрав РК проводит расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе

28.09.2022, 18:33 2936
Минздрав РК проводит расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 28 СЕНТЯБРЯ - Министерством здравоохранения РК начато служебное расследование по факту ревакцинации школьников в Актобе вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время по данному инциденту создана комиссия в составе руководителей профильных комитетов Министерства здравоохранения - санитарного-эпидемиологического контроля и медфармконтроля, профильных специалистов, которая проведет эпидемиологическое расследование и на основании экспертного заключения даст оценку случившемуся инциденту", - сообщили в Минздраве.

 
Отмечается, что управлением здравоохранения Актюбинской области проводится разьяснительная работа с родителями, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья детей.
 
По данным Минздрава, 13 сентября текущего года в общеобразовательной средней школе № 74 Актобе произошел факт ревакцинации вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту детям первого класса, подлежащим туберкулинодиагностике.
 

Для проведения профилактических прививок по школе были назначены ответственные исполнители - это врач и медицинская сестра от частной клиники (ТОО "Медикус центр") Актобе. Данные медицинские работники на сегодня отстранены от работы. Общее состояние детей удовлетворительное, все находятся на занятиях под контролем педиатров", - проинформировали в ведомстве.

 
Как сообщил телеканал КТК, в одной из школ Актобе вместо пробы Манту детям ввели живую вакцину БЦЖ. Родители заметили странные изменения на месте укола и выразили обеспокоенность здоровьем своих детей. По их словам, место укола припухло и загноилось. У некоторых детей поднялась температура.
 

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В Туркестане проходит заседание Совета сотрудничества СНГ в области здравоохранения

24.09.2022, 11:09 10601
В Туркестане проходит заседание Совета сотрудничества СНГ в области здравоохранения
Фото: Акимат Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Вопросы сотрудничества по профилактике и лечению сахарного диабета, туберкулеза и онкозаболеваний обсудят сегодня участники юбилейного, 35-го заседания Совета Содружества Независимых Государств по сотрудничеству в области здравоохранения, которое проходит в Туркестане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В мероприятии примут участие министры здравоохранения государств - участников СНГ, главные государственные санитарные врачи, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, а также представители исполнительного комитета СНГ. Всего около 70 участников из восьми стран СНГ", - сообщается в пресс-релизе акимата Туркестанской области. 


Участники обсудят вопросы сотрудничества по профилактике и лечению сахарного диабета, туберкулеза и онкозаболеваний. 

Многие вопросы будут посвящены темам, связанным с COVID-19: психическое здоровье и психосоциальная поддержка во время вспышки коронавируса, эмоциональное выгорание медицинских работников при оказании медицинской помощи пациентам во время пандемии, а также профилактика, диагностика, лечение и восстановление психических расстройств у пациентов с COVID-19", - сообщается в информации.


На заседании также планируется обсудить вопросы организации и функционирования национальных служб крови, выполнения целей устойчивого развития на территории СНГ, профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, развития цифрового здравоохранения и телемедицины, а также повышения кадрового потенциала в сфере здравоохранения и др.
 
Кроме того, на заседании будет презентована дорожная карта поддержки здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022-2025 годы.
 

Премьер РК обсудил с директором Европейского регионального бюро ВОЗ вопросы регистрации и экспорта вакцины QazVac

22.09.2022, 08:53 14681
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Вопросы дальнейшего развития системы здравоохранения и международные инициативы Казахстана в медицинской сфере обсудил премьер-министр РК Алихан Смаилов с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Стороны обсудили меры правительства Казахстана по расширению охвата и повышению качества медуслуг, вопросы регистрации и экспорта отечественной вакцины от коронавируса QazVac, страхования профессиональной ответственности медработников, укрепления их статуса и социальной защищенности, а также проведения 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Астане в 2023 году", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

 
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает работу ВОЗ по улучшению национальных систем здравоохранения, а также ценит вклад организации в эффективное преодоление пандемии коронавируса.
 

Мы готовы продолжать наше сотрудничество и обмениваться опытом по всем приоритетным направлениям", - сказал Алихан Смаилов.

 
По его словам, в ближайшие годы правительство продолжит поэтапно повышать зарплаты работникам сферы здравоохранения, обновлять медицинскую инфраструктуру, в том числе в сельской местности, укреплять профильное образование и расширять финансирование научных исследований.
 
Со своей стороны Ханс Клюге отметил, что ВОЗ поддерживает приоритеты Казахстана в сфере здравоохранения, в частности по расширению доступа населения к медуслугам и обеспечению социального благополучия работников данной сферы.
 

Мы считаем правильными шаги по увеличению финансирования систем здравоохранения и социального медстрахования. Это большой шаг вперед. Мы надеемся, что этот опыт будем полезен Казахстану для дальнейшего развития сферы", - сказал Ханс Клюге.

 
ВОЗ - специализированное агентство системы ООН, координирующее международную работу в области общественного здоровья. Организация играет лидирующую роль в решении проблем глобального здравоохранения, разработке норм и стандартов, обеспечении технической поддержки стран.
 

В Казахстане стартует кампания свободного прикрепления к медорганизациям

15.09.2022, 10:32 24466
В Казахстане стартует кампания свободного прикрепления к медорганизациям
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - 15 сентября в Казахстане стартует кампания свободного прикрепления к организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Возможность выбрать клинику у казахстанцев будет в течение двух месяцев - по 15 ноября 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования, всего в 2022 году с фондом заключили договора 626 поставщиков ПМСП: 355 (57%) государственных организаций и 271 (43%) частная. Ознакомиться со списком можно на сайте фонда fms.kz в разделе "Выбрать клинику". Прикрепиться можно как к государственной, так и к частной организации ПМСП. Желательно предварительно уточнить, есть ли в нужной вам клинике свободные участки.
 
Отмечается, что кампания свободного выбора организации ПМСП проводится ежегодно. Она дает казахстанцам возможность изменить организацию прикрепления, если их не устраивает нынешняя, или выбрать другого участкового врача внутри своей поликлиники.
 
Прикрепившись к организации ПМСП, пациент получает доступ к медицинской помощи, включая приемы участкового врача, наблюдение за своим состоянием здоровья, амбулаторное лекарственное обеспечение, прохождение скрининговых обследований, диагностических лабораторных и инструментальных исследований, направление на госпитализацию.
 
Чтобы не остаться без доступа к медицинской помощи, необходимо проверить статус прикрепления непосредственно в поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного правительства в личных данных (авторизация посредством ЭЦП).
 
Отметим, что кампания прикрепления позволяет выбрать клинику, в которой пациент будет обслуживаться с 1 января 2023 года. 
 
Как выбрать организацию прикрепления?
 
При прикреплении или переприкреплении поликлинику рекомендуется выбирать в непосредственной близости к месту проживания - в пределах 15-20 минут ходьбы от дома. Это важно, так как поликлиники работают по территориальному принципу и оказывают медицинскую помощь на дому только при проживании пациента на территории обслуживания поликлиники. То есть при необходимости вы сможете вызвать участкового врача или мобильную бригаду на дом. 
 
Как прикрепиться?
 
Первый способ (для всех) - через веб-портал электронного правительства www.egov.kz. В разделе "Здравоохранение" необходимо выбрать услугу "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Далее нужно заполнить все поля электронного заявления. Сведения о пациенте поликлиника получает автоматически из государственных информационных систем. При положительном ответе вы получите уведомление о прикреплении от медорганизации.
 
Второй способ (для отдельных категорий населения) - через непосредственное обращение в поликлинику с заявлением произвольной формы и документом, удостоверяющим личность. Этот способ доступен: пенсионерам; инвалидам; опекунам, назначенным инвалидам с детства; опекунам или попечителям, патронатным воспитателям; осужденным, отбывающим наказание в колониях; студентам; военнослужащим срочной службы; детям, родившимся в иностранных государствах; людям, которые оформляют прикрепление по доверенности. 
 
Сообщается, что граждане, которые не воспользовались правом свободного выбора поликлиники, остаются прикрепленными к той организации ПМСП, в которой обслуживались ранее.
 

Столичная скорая помощь получила новые реанимобили

11.09.2022, 13:57 29786
Фото: @altay_kulginov_official
НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Автопарк скорой медицинской помощи Нур-Султана пополнился новыми автомашинами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Продолжаем на системном уровне оснащать наши медцентры и станцию скорой медицинской помощи. Автопарк станции скорой медпомощи пополнили еще 55 автомашинами, большая часть из них - реанимобили", - написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

 
По его словам, ранее были поставлены свыше 100 автомобилей. Специальные автомашины оснащены необходимым оборудованием для оказания первой медпомощи: аппаратами вспомогательной искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-мониторами, электроотсасывателями, реанимационными наборами для оказания скорой медпомощи (электрокардиограф) и другим.
 

За последние три года дооснастили медицинские учреждения порядка 3 тысяч специальными оборудованиями, открыли 40 объектов "Доктор у дома" (7 из них в жилых массивах), провели ремонт в ряде медучреждений, реализуются проекты по строительству  медучреждений. Кроме того, запланировали строительство амбулаторно-поликлинических комплексов в "Жагалау-3" и районе вокзала "Нурлы жол", центров первичной медико-санитарной помощи в ЖМ "Коктал-1", "Пригородный", "Тельмана" и других. Также на системном уровне повышается оклад сотрудников медицинских организаций, ежегодно выделяем гранты на получение высшего образования и другое", - дополнил Алтай Кульгинов.

 

Премьер РК поручил разработать комплекс мер по совершенствованию здравоохранения

03.09.2022, 11:06 39756
Премьер РК поручил разработать комплекс мер по совершенствованию здравоохранения
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов и заинтересованными госорганами разработать комплекс мер по дальнейшему совершенствованию отрасли здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Укрепление здоровья нации является приоритетной задачей правительства. Главой государства поручено пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом. Мы должны принять комплексные меры по улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством механизмов государственно-частного партнерства", - подчеркнул Смаилов.

 
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният напомнила, что в послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года главой государства отмечено хроническое недофинансирование отрасли здравоохранения, приведшее к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг.
 
Она отметила, что в рамках пересмотра подходов по финансированию отрасли предполагается реализовать следующие мероприятия:
 
  • проработать финансирование расходов на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и взносов государства на ОСМС за 15 льготных категорий населения;
  • законодательно урегулировать объединение финансовых потоков пакетов ГОБМП и ОСМС для упрощения администрирования средств и в целях их эффективного использования.
 

Для полноценного запуска добровольного медицинского страхования в условиях внедрения ОСМС будут определены направления медицинской помощи и перечни услуг для покрытия добровольным медицинским страхованием, а также законодательно закреплено и реализовано вмененное медицинское страхование иностранцев, в частности трудовых мигрантов и иностранных студентов", - сказала Гиният.

 
Кроме того, по ее словам, проведены расчеты и принимаются необходимые меры для запуска и реализации нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения".
 
Основной целью нацпроекта является: сокращение дисбалансов между городским и сельским здравоохранением за счет обеспечения всех сельских населенных пунктов организациями первичной медико-санитарной помощи в соответствие с нормативами, а также повышения своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению.
 
В рамках национального проекта будет обеспечено:
 
  • строительство 655 объектов ПМСП, в том числе строительство новых 228 объектов и 427 взамен действующих объектов ПМСП;
  • организация 32 многопрофильных центральных районных больниц (МЦРБ), в том числе модернизация 12 действующих и открытие 20 новых многопрофильных центральных районных больниц, которые смогут оказывать экстренную медицинскую помощь при инфарктах, инсультах, травмах и других состояниях с соблюдением принципа "золотого часа", а также предоставлять специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь без необходимости посещения крупных городов, в том числе посредством телемедицины и дистанционных медицинских услуг.
 

Реализация нацпроекта позволит обеспечить: снижение смертности от болезней системы кровообращения на 23,6%; обеспечение качественной, оперативной и высокотехнологичной медицинской помощью более 4 млн сельских жителей", - проинформировала глава Минздрава. 

 
В целом, по ее словам, на модернизацию сельского здравоохранения необходимо, по предварительным прогнозам, финансирование на общую сумму 217,6 млрд тенге, в том числе на: строительство объектов ПМСП (МП, ФАП, ВА) - 126,5 млрд тенге; организацию 32 многопрофильных центральных районных больниц - 91,1 млрд тенге.
 
Кроме того, одним из основных посылов послания является последовательное совершенствование системы подготовки врачей. 
 

В рамках реализации данного поручения нами предусмотрено создание при медицинских вузах многопрофильных университетских больниц и клиник. Наряду с этим нами планируется в течение трех лет ежегодное увеличение на 70% количества грантов на резидентуру, с 1 тысячи 700 в 2023 году до 3 тысяч 400 в 2025 году. На повышение количества грантов требуется дополнительное финансирование в размере 15,1 млрд тенге", - уточнила министр.

 
Как сообщалось ранее, президент РК поручил запустить систему добровольного медицинского страхования.
 

Президент РК поручил запустить систему добровольного медицинского страхования

01.09.2022, 14:07 43896
Президент РК поручил запустить систему добровольного медицинского страхования
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана поручил запустить систему добровольного медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил, что, несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего.
 

Очевидно, что весь комплекс накопившихся проблем невозможно решить одномоментно. Поэтому следует сконцентрировать усилия на критически важных аспектах, одним из которых является система финансирования. Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг. Усугубляет ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированный государством и страховой пакеты. Приходится констатировать отсутствие страховой модели как таковой. Это большое упущение", - сказал Токаев.

 
Глава государства отметил необходимость запуска системы добровольного медицинского страхования. 

Поручаю правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом", - сказал он.

 
Особое внимание, по его словам, следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства.
 
Медицина - инвестиционно привлекательная отрасль, нужно только создать правильные условия.
 

Мной принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны. В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более чем миллиону граждан. В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации. Это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан", - сообщил президент РК.

 
Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов.
 

Для повышения конкурентоспособности отечественного здравоохранения нужно последовательно совершенствовать систему подготовки врачей. При медицинских вузах будут созданы многопрофильные университетские больницы и клиники. В течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%", - сказал Токаев.

 

Какие объекты медицины строят в Алматы

31.08.2022, 16:14 46556
Какие объекты медицины строят в Алматы
АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - Заместитель руководителя управления строительства города Алматы Улан Оналбаев в ходе брифинга региональной службы коммуникаций рассказал, какие объекты медицины строят в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил, что строительство объектов здравоохранения - одно из ключевых направлений развития города.
 

В нашем городе местные исполнительные органы особое внимание уделяют развитию системы здравоохранения, ведется активная работа по оказанию медицинской помощи населению, поликлиники и больницы оснащены современным медицинским и технологическим оборудованием. Сегодня идет строительство четырех объектов в сфере здравоохранения и усиление сейсмостойкости", - сообщил Оналбаев.

 
Это строительство нового корпуса приемного отделения детского центра скорой медицинской помощи, семейно-врачебной амбулатории на 200 мест в микрорайонах Кемель и Мамыр в рамках обеспечения пошаговой доступности.
 
Также в этом году начнется строительство семейно-врачебных амбулаторий, расположенных в микрорайонах Нуршашкан, Карасу, Саялы и улице Айбасова.
 
В августе завершено сейсмоусиление здания городской больницы № 11 в микрорайоне Айнабулак. В этом году введена в эксплуатацию приемная городской клинической больницы № 7 на 80 тысяч коек.
 
Кроме того, по его словам, в Алматы строят три физкультурно-оздоровительных комплекса.
 
Он отметил, что строительство спортивных сооружений - это важное направление городской политики. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни.
 

В целях обеспечения детей и молодежи города доступными спортивными секциями, привлечения населения к здоровому образу жизни, сохранения и укрепления здоровья нации в микрорайонах Жас Канат, Алатау и Зердели строятся три физкультурно-оздоровительных комплекса", - сообщил Оналбаев. 

 

Невролог рассказала о тревожных причинах ухудшения памяти

30.08.2022, 10:26 49376
Невролог рассказала о тревожных причинах ухудшения памяти
МОСКВА. 30 АВГУСТА - Врач-невролог высшей категории "СМ-Клиники" Ольга Пенчук рассказала о тревожных причинах ухудшения памяти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проблемы с памятью могут указывать на ряд заболеваний, среди которых - патологии щитовидной железы, атеросклероз, анемия, сахарный диабет, опухоль головного мозга и другие, сообщает iz.ru
 
По словам специалиста, на приеме у невролога нередкими являются жалобы на ухудшение памяти и, как следствие, снижение продуктивности на работе, а также появление дополнительного напряжения в отношениях. При этом такие обращения достаточно часто встречаются не только среди пожилых, но и среди людей среднего и молодого возраста.
 

Пациенты сообщают, что стали хуже заучивать новую информацию, снизилась концентрация внимания, увеличилось время на выполнение интеллектуальной работы, стали забывать слова во время разговора, имена известных людей, зачем шли в комнату, где положили нужную вещь", - рассказала Ольга Пенчук. 

 
Она отметила, что иногда эти жалобы сочетаются с ощущением тяжести или пустоты в голове, тревогой, неуверенностью в своих способностях. В то же время не всегда результаты нейропсихологического обследования подтверждают факт нарушения памяти. 
 

Это так называемые субъективные нарушения памяти, и они могут являться частью тревожного и/или депрессивного синдрома. Что в свою очередь при отсутствии своевременной терапии может предшествовать объективным когнитивным расстройствам", - пояснила невролог. 

 
По ее словам, жалобы пациентов, имеющих нарушение памяти, нередко носят "завуалированный" характер. Например, они могут указывать на "туман в голове" и ощущение, будто по голове "ударили пыльным мешком". 
 
Как отметила врач, проблемы с памятью могут быть первой или на начальном этапе единственной жалобой при ряде заболеваний. В их числе: заболевания щитовидной железы (гипотиреоз), артериальная гипертензия, атеросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия, острое нарушение мозгового кровообращения, анемия, обструктивные апноэ сна, ожирение, сахарный диабет, эстрогенная недостаточность у женщин (например, после удаления яичников), дефицитарные нарушения обмена, депрессия, опухоль головного мозга, гидроцефалия Хакима-Адамса, болезни крови, перенесенные инфекции, коронавирусная инфекция и другие. 
 
Также к числу факторов риска относятся курение, злоупотребление алкоголем, травма головы, дефицит витаминов В12, Д и других, а также прием некоторых лекарственных препаратов. 
 

Исследования показали, что курение - несомненный фактор ухудшение мнестических функций и риска болезни Альцгеймера, при этом курящие реже доживают до возраста развития у них деменции. Практически во всех случаях при раннем обращении к врачу можно улучшить ситуацию. И в каждом случает подход к терапии будет индивидуальным с учетом причины или основного заболевания", - добавила она.

 

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