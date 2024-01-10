В Казахстане с начала года зарегистрировано 1674 случая кори

По итогам 2023 года в Казахстане зарегистрирован рост по 8 инфекционным заболеваниям, в том числе кори, коклюшу, сибирской язве

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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января текущего года зарегистрировано 1674 случая кори. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе заседания правительства.





На конец 2023 года в стране зарегистрировано 29 648 случаев кори, из них 80% (23 501 случай) приходится на детей до 14 лет. С 1 января текущего года зарегистрировано 1674 случая кори", - сказала Гиният.





Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что эта вспышка является самой крупной в стране за последние 10 лет.





Порядка 80% больных - это дети до 14 лет. И большинство из них не получили необходимую прививку. Как известно, непривитые заболевшие имеют высокий риск тяжелых осложнений. И такие случаи уже есть", - сказал Смаилов.





Он отметил, что немалое число родителей умышленно отказываются прививать своих детей.





Это может приводить к серьезным последствиям. Поэтому единственный путь стабилизации ситуации с корью - это прививка", - отметил премьер.





По его информации, для проведения дополнительной массовой иммунизации против кори дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцин. На эти цели правительство в сентябре прошлого года выделило из резерва свыше 3 млрд тенге.





По его словам, охват иммунизацией против кори в некоторых регионах остается низким. В этой связи Смаилов поручил акиматам совместно с Министерством здравоохранения расширить охват иммунизацией против кори и активизировать вакцинацию другими профилактическими прививками.





Особое внимание уделить пропустившим плановые прививки. При этом очень важно создать условия для вакцинации граждан в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах. В целом вопрос вакцинации нужно держать акимам на особом контроле", - подчеркнул премьер.





Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручено обеспечить соответствующий режим хранения и транспортировки вакцин, особенно в сельской местности и повысить ответственность медицинских работников за соблюдение этих условий.



