ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире
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Что ожидается в Казахстане в декабре
- на западе страны ночью до -10-20°C, днем до -3-13°C;
- на севере, северо-западе, востоке и в центре ночью до -20-30°C, днем до -10-20°C;
- на юге и юго-востоке республики ночью до -10-20°С, днем -2-10°С.
- в северной половине РК температура воздуха повысится ночью до -5-10°С, днем до 0,-5°С;
- в южной половине РК ночью до -3+3°С, днем до +5+13°С.
- в северной половине РК ночью до -20-30°С, днем до -8-15°С;
- в южной половине РК ночью до -10-17°С, днем до -3-10°С.
- № 201/202 Нур-Султан-1 - Шымкент - 3 рейса отправлением из столицы - 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года. Из Шымкента - 16, 30 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
- № 203/204 Нур-Султан "Нурлы жол" - Алматы-2 - 5 рейсов отправлением с вокзального комплекса "Нурлы жол" - 15, 28, 29 декабря текущего года и 1, 2 января 2024 года. Из Алматы-2 - 16, 29, 30 декабря текущего года и 2, 3 января 2024 года.
- Также назначены дополнительные рейсы электропоезда № 7510/7509 из Астаны в Павлодар. Из столицы состав будет отправляться 15, 29, 30 декабря текущего года, в обратном направлении - 18 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
Top-5: самые большие озера Казахстана
Министерство водных ресурсов и ирригации РК составило топ-5 крупнейших озер Казахстана. Каждое из них уникально своими размерами, красотой и значимостью для экономики и экосистемы страны.
5-е место. Озеро Зайсан. Площадь 1830 км²
instagram/camping_kz
Озеро Зайсан, расположенное на востоке страны, занимает пятое место в списке. Озеро расположено на высоте 420 м, достигает в длину 105 км, в ширину - 22-48 км, максимальная глубина Зайсана - 15 м. Площадь озера до строительства Бухтарминской ГЭС на реке Ертыс - 1830 кв. км. В Зайсан со стороны Китая впадает Черный Ертыс, а вытекает Ертыс. Поскольку реки, впадающие в озеро, берут свое начало в горных районах, то вода Зайсана наполняется снегом и дождем. В озере обитают более 20 видов рыб, а в окрестностях - различные дикие животные.
4-е место. Аральское море. Площадь 2850 км² (Северный Арал)
Depositphotos
Арал - бессточное соленое озеро. В 1960 году оно было четвертым озером в мире и занимало площадь около 68 тысяч кв. км. С начала 60-х годов XX века начало истощаться из-за активного использования воды рек Сырдарья и Амударья для орошения. В 1989 году Аральское море разделилось на 2 водоема: Северный (малый) и Южный (большой) Арал. На сегодняшний день площадь Северного Арала составляет около 2850 кв. км.
3-е место Озеро Алаколь. Площадь 2890 км²
instagram/pelican_alacol
Алаколь расположен в восточной части Балхаш-Алакольской котловины на высоте 343 метра над уровнем моря. Площадь озера - около 2890 кв. км. Вода Алаколя издавна славится своими целебными свойствами. Она содержит все элементы таблицы Менделеева, кроме йода. Согласно названию, Алаколь меняет цвет несколько раз за день. Когда дует ветер, он становится серым, когда светит солнце - синим, а если идет дождь - розовым. В Алаколь впадают реки Катынсу, Урджар, Жаманоткель, Емелькуйса, Жаманты и Ыргайты. Однако вода из озера не вытекает, поэтому оно не считается сточным.
2-е место. Озеро Балхаш. Площадь 18 583,1 км²
Kazakhstan Today
Второе по величине в Казахстане озеро - Балхаш, расположенное на юго-востоке страны. Озеро площадью 18 583,1 кв. км занимает 14-е место в списке крупнейших озер мира. Особенностью Балхаша является то, что одна его половина соленая, а другая - пресная. Так как основная часть воды, стекающей в озеро, поступает из реки Или, то западная часть Балхаша - пресная, желтоватого цвета и мутная. А вода в восточной части -соленая, имеющая голубой или светло-синий оттенок. Также в Балхаше расположены более 40 островов.
1-е место. Каспийское море. Площадь 390 000 км²
instagram/anastasiya27smirnova
Каспий - самое большое озеро не только в Казахстане, но и в мире. Самый большой внутренний водоем на планете, не имеющий выхода к океану. Вода в озере соленая. Площадь Каспия - около 390 000 кв. км, а максимальная глубина - 1025 метров. 40-44% всей озерной воды в мире приходится на Каспийское море. На его побережье расположены пять стран: Казахстан, Азербайджан, Иран, Россия и Туркменистан. В Каспийское море впадает более 130 рек, самая крупная из которых - Волга.
Афганистан снизил производство наркотиков после вывода войск США на 95%
С конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Причем это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тысяч га), так и самого производства опиума (с 6,2 тысячи до 333 тонны) (…) Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны", - заявил Медведев в своем telegram-канале.
Итоги встречи Путина и Токаева
- двусторонний товарооборот сегодня достиг 27 миллиардов долларов, что является рекордным показателем;
- объем прямых инвестиций из России превысил 20 миллиардов долларов;
- из 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане, почти половину, то есть 19 тысяч, составляют российские компании.
Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре. Отдельно хочу отметить растущий уровень сотрудничества в области энергетики. Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии. Начато строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тысяч тонн в год с компанией "Татнефть". Завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен. С 2019 года успешно работает Программа совместных действий в области производственной кооперации. На данный момент по этой программе уже реализовано 30 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов. Еще около 60 проектов общей стоимостью свыше 27 миллиардов долларов находятся на стадии реализации или проработки. Все это убедительно подчеркивает, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками", - заявил глава нашего государства.
Вы прибыли в Казахстан в канун 10-летия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он, я напомню, был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге. Это всеобъемлющий документ, который является важной правовой основой сотрудничества Казахстана и России и определяет горизонты укрепления наших многоплановых связей. Я поздравляю Вас с этой датой. Очень хорошо, что Ваш визит совпал именно с этой датой. В целом, как я уже сегодня сказал, Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, историческое значение", - отметил президент.
Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно и успешно развиваются. Цифры об этом, конечно, ярко говорят. Мы только что приняли участие в пленарном заседании уже ХIХ Межрегионального форума. Это очень хороший формат. Люди напрямую между собой сотрудничают, работают, общаются, и это всегда приносит такой видимый, значимый результат. Уверен, что то же самое будет и на этот раз. Тем более, что выбрана очень важная тема. Продовольствие - это основа жизнедеятельности любого общества, любого государства. У нас очень хороший потенциал. У нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам на глобальных рынках. Вопрос в том, чтобы, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем. Послезавтра исполняется 10 лет со дня заключения базового Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений", - подчеркнул Владимир Путин.
В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - сказал лидер Казахстана.
Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам", - сказал президент России.
Россия - это стратегический партнер и союзник Казахстана. Опираясь на незыблемые ценности общей истории, прочной дружбы, взаимного уважения и доверия, мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить приверженность Казахстана стратегическому курсу на дальнейшее углубление многогранного сотрудничества с Россией", - сказал глава государства.
- Совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;
- План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан;
- План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы;
- Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2025 годы;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации;
- Соглашение об информационном партнерстве между "Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)".
- договор сохраняет свою актуальность в быстро меняющихся геополитических условиях;
- страны наращивают технологическую, энергетическую и продовольственную безопасность;
- планомерно укрепляется сотрудничество в сфере образования, социальной сфере и в вопросе охраны труда;
- взаимодействие в сфере обороны отражает стабильность союзнических отношений и определяет на десятилетия вперед их стратегический характер;
- Казахстан намерен наращивать потенциал ОДКБ в качестве председателя Организации в 2024 году.
Что ожидается в Казахстане в ноябре
- в западных регионах страны пока еще довольно тепло, основной фон температуры воздуха ночью +2, +10°С, днем +12, +18°С;
- на северо-западе РК (Актюбинская область) ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0, +8°С до -5, +5°С, днем от +7, +12°С, на юге области +15°С, до +5, +10°С;
- в северной половине, в центре, на востоке Казахстана - ночью от -5+2°С, до +3+8°С, днем от +3+12°С до -2+3°С;
- в южных регионах - ночью от -5, +5°С до +3, +8°С, днем воздух прогреется от +8, +13°С до +12, +17°С, в отдельные дни до +20°С.
- в северной половине РК - в ночные часы до -15, -22°С, днем до -5, -13°С;
- в южной половине и на юго-западе страны - ночью до -3, -12°С, днем до -1, +5°С.
- в северной половине днем до +3, +10°С;
- в южной половине республики днем до +8, +17°С;
В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, то нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность", - сообщили в МИД РК.
В рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ на дымовых трубах технологических печей произведены все необходимые работы для монтажа оборудования АСМ", - проинформировали пресс-службе.
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