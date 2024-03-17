15.03.2024, 12:20 9091
В Карагандинской области с начала года зарегистрировали десятки случаев заболевания коклюшем
Сейчас в регионе шесть больных коклюшем детей
Фото: Depositphotos
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Караганда. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области с начала года зарегистрировали 48 случаев заболевания острой бактериальной инфекцией - коклюшем.
Рост заболеваемости коклюшем связан со снижением коллективного иммунитета из-за пропуска плановой вакцинации и отказов от вакцинации. Рекомендуем родителям обратить внимание на наличие прививок у своих детей. В случае отсутствия вакцинации получить прививки в медицинской организации по месту прикрепления. Вакцину против коклюша детям делают в 2, 3, 4, 18 месяцев и ревакцинацию в 6 лет", - цитирует ekaraganda.kz руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенову.
Сообщается, что в настоящее время в регионе шесть больных коклюшем детей. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Бибигуль Тулегенова отметила, что заболеваемость инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, вызывает обеспокоенность, однако ситуация пока стабильная.
Напомним, в Казахстане за год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Также в прошлом году страна пережила крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В декабре ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
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14.03.2024, 15:13 13161
Будут ли проверять лицензии косметологов в Казахстане, ответили в Минздраве
Проверять представителей микробизнеса могут только на основании жалоб
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республике Казахстан рассказали, будут ли проверять косметологов на наличие сертификации, передает корреспондент агентства.
В соответствии с Предпринимательским кодексом должна быть жалоба. Мы не имеем права выезжать просто так и проверять микробизнес", - сказал первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.
Он пояснил, если кто-либо занимается медицинской деятельностью, необходимо обратиться в Минздрав, в Комитет медицинского и фармацевтического контроля, для того чтобы эксперты выехали на место и проверили, действительно ли меддеятельность осуществляется без лицензии.
Если у специалистов нет соответствующих сертификатов, будут применяться меры", - добавил Султангазиев.
Ранее депутаты мажилиса выразили обеспокоенность ростом числа псевдоврачей и заявили об участившихся случаях осложнений у пациентов после получения услуг у неквалифицированных косметологов. Депутаты считают необходимым обеспечить контроль за объявлениями в социальных сетях, рекламирующими оказание медицинских услуг, а также усилить работу по выявлению незаконной медицинской деятельности.
05.03.2024, 15:00 32051
Просроченные вакцины и фиктивная вакцинация: грубейшие нарушения выявлены в медучреждениях СКО
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубейшие нарушения в учреждениях здравоохранения области.
В частности, во время проверки выявлены нерациональное использование медицинских препаратов, фиктивная вакцинация и фальсификация официальных документов.
В нарушение требований санитарных правил на складе хранения органов здравоохранения находились просроченные вакцины против кори, паротита, краснухи и гепатита А в количестве 1,8 тысячи доз на сумму 7,8 млн тенге", - сообщили в прокуратуре СКО.
Также выявлено свыше 70 фактов фиктивной вакцинации против кори и сибирской язвы и фальсификация официального документа медицинскими работниками одной из поликлиник города.
Начато досудебное расследование по статье 385 УК РК "Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов", ведется следствие.
Выявленные нарушения допущены по причине формирования медицинскими учреждениями заявок на приобретение иммунобиологических препаратов без законных обоснований, предусмотренных Бюджетным кодексом", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили перечень обязательных прививок и сроки проведения вакцинации.
Напомним, в Казахстане за год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Также в прошлом году страна пережила крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В декабре ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире. По итогам 2023 года в Казахстане зарегистрирован рост по 8 инфекционным заболеваниям, в том числе кори, коклюшу, сибирской язве. Врачи объясняют высокий рост заболеваемости различными инфекциями тем, что люди отказываются от вакцинации.
26.02.2024, 21:03 61651
В ДСЭК рассказали, сколько случаев КВИ было зарегистрировано в Алматы
Статистика заражения в городе продолжает оставаться на стабильном уровне
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга заместитель начальника департамента по контролю за санитарной и эпидемиологической безопасностью Алматы Асель Калыкова представила данные о текущей эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19.
По словам Калыковой, статистика заражения в Алматы продолжает оставаться на стабильном уровне.
С начала текущего года до 25 февраля наблюдается 247 подтвержденных лабораторно инцидентов заражения коронавирусом среди жителей мегаполиса. Из этого числа 30 инфицированных являются детьми до 14 лет, шесть - подростками, а остальные 211 - взрослыми", - сказала Асель Калыкова.
Структура зафиксированных случаев КВИ следующая:
- обратились за медицинской помощью самостоятельно - 216 (87,4%);
- обследованы в рамках профилактики - 18 (7,3%);
- выявлены на основании эпидемиологических свидетельств - 13 (5,3%).
Демографическая характеристика инфицированных с начала года:
- младенцы до года - 21 случай (8,5%);
- дети до 14 лет - всего 30 случаев (12,1%);
- подростки и молодежь в возрасте 15-19 лет - 11 случаев (4,5%);
- лица с возрастом от 20 до 39 лет - 90 случаев (36,4%);
- граждане в возрастной категории 40-59 лет - 39 случаев (15,8%);
- возрастная группа 60 лет и старше - 77 случаев (31,2%).
Ранее вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената заявила, что вакцинироваться от коронавируса всему населению нет необходимости.
22.02.2024, 19:12 93471
Заболеваемость гепатитом в Казахстане растет из-за антиваксеров
Фото: pixabay.com
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С чем связан рост заболеваемости видами гепатита в Казахстане, рассказал вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник. По его словам, многие родители пренебрегают прививками от гепатита, сообщает "Sputnik Казахстан".
Большое количество молодых мам и пап принимает решение, что детям не нужно делать прививку. Но нужно, чтобы детей прививали. Будете прививать - ваши дети будут живы и здоровы. В дальнейшем у тех, кого не будете прививать, с возрастом разовьется гепатит", - рассказал вице-министр.
Вячеслав Дудник рассказал о проведенном в 2023 году большом исследовании по количеству больных гепатитом в Астане.
Мы проверили 5000 человек на гепатит. Заболеваемость гепатитом у нас составляет 1,8%", - сообщил вице-министр.
По его словам, среди стран СНГ Казахстан занимает лидирующую позицию по лечению гепатита и выявлению.
Напомним, за 2023 год заболеваемость вирусными гепатитами в РК выросла более чем в четыре раза. За январь-декабрь 2023 года этот показатель превысил отметку в 10,2 случая на 100 тыс. населения. Годом ранее ситуация выглядела намного лучше - было зарегистрировано всего 2,5 случая на 100 тыс. человек.
22.02.2024, 15:01 96176
В Минздраве пересмотрят структуру лабораторных услуг
Доля выявления патологий при скрининговых исследованиях остается низкой
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для решения проблем с доступностью медицинской помощи будет пересмотрен ряд маршрутов пациентов на уровне оказания амбулаторно-поликлинической помощи, сообщила на расширенном заседании коллегии министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
В настоящее время нерациональная регламентация маршрутов пациентов, неэффективные стандарты вызывают справедливое недовольство граждан, способствуя искусственному росту консультативно-диагностических услуг и нагрузке на врача общей практики, отметили в Минздраве.
Охват пациентов программой управления заболеваниями носит формальный характер. Касательно скрининговых исследований следует признать, что доля выявляемости патологии остается низкой. Вместе с тем мной поручено пересмотреть подходы и определить приоритетные направлений скрининговых исследований", - сказала Альназарова.
Кроме того, в план срочных мероприятий включен анализ структуры лабораторных услуг и актуализация перечня консультативно-диагностических услуг с учетом пересмотра тарифов.
В ведомстве напомнили, что президент поручил принять единый пакет медицинской помощи до 1 апреля текущего года.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут посещать узких специалистов без направления терапевта.
22.02.2024, 12:44 97446
Количество жалоб растет - глава Минздрава о качестве медицинской помощи в Казахстане
Наибольшее количество жалоб отмечено в Алматинской области, областях Жетысу и Абай
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет количество жалоб на некачественные медицинские услуги, заявила на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения глава ведомства Акмарал Альназарова.
На заседании были рассмотрены системные проблемы отрасли, которые подверглись в последнее время серьезной критике со стороны главы государства.
Несмотря на кратный рост финансирования отрасли, существенного повышения качества и доступности медицинской помощи не наблюдается. Увеличивается количество жалоб и обращений на некачественные медицинские услуги, недостатки в организации медицинской помощи, нарушение этики и деонтологии. Наибольшее количество жалоб отмечено в Алматинской области, областях Жетысу и Абай", - отметила глава Минздрава.
Она обратила внимание, что расходы на оказание медицинской помощи с момента внедрения обязательного социального медицинского страхования растут и в прошлом году достигли 2,6 трлн тенге. При этом доступ застрахованных лиц к бесплатной медицинской помощи ограничен, а доля "карманных" расходов высока.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо обеспечить принятие комплексных мер по модернизации системы оказания медицинской помощи, обеспечению прозрачности, эффективности, рациональности использования финансовых средств с фокусом на ресурсосбережение и удовлетворение потребностей граждан", - подчеркнула министр.
Ранее глава правительства Олжас Бектенов заявил о недопустимости увеличения финансирования ОСМС при его неэффективности.
22.02.2024, 12:37 98046
Вакцинироваться от коронавируса всему населению нет необходимости - Есмагамбетова
Фото: pexels.com
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената заявила, что вакцинироваться от коронавируса всему населению нет необходимости.
Сегодня по рекомендации ВОЗ, в принципе, нет необходимости вакцинироваться или ревакцинироваться всему населению от коронавирусных инфекций. То есть на сегодня речь идет только об уязвимых группах населения, то есть это лица пожилого возраста (...) Страна сама определяет, нужно это или не нужно в зависимости от эпидситуации", - сообщила она.
Напомним, в Казахстане растет заболеваемость КВИ. В январе в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост в 2,5 раза - со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Больше всего заболевших в Алматы и Астане.
Также Казахстане возвращается масочный режим в больницах и местах массового скопления людей.
21.02.2024, 16:43 100651
Казахстанцы смогут посещать узких специалистов без направления терапевта
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения внесло поправки в приказы и стандарты для улучшения оказания медпомощи в поликлиниках, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Минздрава, с марта текущего года планируется сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования, а также увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с 1 месяца до трех.
Кроме того, с апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам. Теперь пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:
- неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- приемы онколога и онкогематолога;
- приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.
С апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход. В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке", - добавили в Минздраве.
Напомним, премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил о необходимости реформирования системы обязательного медстрахования.
Считаю, что система ОСМС требует серьезного переформатирования. Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках - недопустимо. Отрасль требует полной цифровизации и прозрачности", - сказал глава кабмина.
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