21.02.2024, 16:43 2671
Казахстанцы смогут посещать узких специалистов без направления терапевта
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения внесло поправки в приказы и стандарты для улучшения оказания медпомощи в поликлиниках, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Минздрава, с марта текущего года планируется сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования, а также увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с 1 месяца до трех.
Кроме того, с апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам. Теперь пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:
- неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- приемы онколога и онкогематолога;
- приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.
С апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход. В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке", - добавили в Минздраве.
Напомним, премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил о необходимости реформирования системы обязательного медстрахования.
Считаю, что система ОСМС требует серьезного переформатирования. Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках - недопустимо. Отрасль требует полной цифровизации и прозрачности", - сказал глава кабмина.
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19.02.2024, 10:16 13201
В Казахстане за год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За прошлый год заболеваемость вирусными гепатитами в РК выросла более чем в четыре раза. За январь-декабрь 2023 года этот показатель превысил отметку в 10,2 случая на 100 тыс. населения. Годом ранее ситуация выглядела намного лучше - было зарегистрировано всего 2,5 случая на 100 тыс. человек, сообщает Ranking.kz.
Статистика филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Минздрава указывает на резкий скачок заболеваемости с января 2023 года, хотя сезонное увеличение численности заразившихся некоторыми типами вируса обычно наступает летом и осенью. Самый высокий уровень заболеваемости был зафиксирован в марте, когда показатель увеличился до 15 случаев на 100 тыс. человек. Планомерное снижение эксперты центра отмечали с июля.
По информации центра, динамика по подтипам вируса разнилась. Заболеваемость острым вирусным гепатитом А выросла в 6,8 раза, хроническими вирусными гепатитами В и С - на 4,1%. Были выявлены единичные случаи заражения вирусом гепатита Д, а случаи заражения гепатитом Е не были зарегистрированы вовсе.
Высокая заболеваемость в прошлом году наблюдалась не на всей территории страны, а лишь в отдельных регионах. В антилидерах оказалась Абайская область, где частота заражения вирусами гепатита была в три раза выше республиканского уровня: 32,7 случая на 100 тыс. населения. Следом идут Астана (27,2), Восточно-Казахстанская (23,3) и Улытауская (22,1) области.
Почти во всех областях за последний год отмечался трех- или четырехкратный рост заболеваемости, а в некоторых регионах всплеск был еще более значимым: в Акмолинской области частота заражения была в семь раз выше, чем в 2022 году, в Шымкенте - в 12,2 раза. Лишь в двух областях - Северо-Казахстанской (плюс 13,9%) и Акмолинской (минус 9,3%) - ситуация была относительно стабильной.
Бюро национальной статистики публикует многолетнюю динамику только по одному из подтипов вируса - гепатиту В. По этим данным можно сделать вывод: невысокие показатели по этой разновидности вирусного гепатита наблюдались с 2017 года по 2021 год, лишь в 2022 году был зафиксирован резкий всплеск. Заболеваемость гепатитом В за этот год выросла сразу в 12,5 раза - с 0,2 до 2,5 случая на 100 тыс. населения.
Уровень заболеваемости населения гепатитом В - один из индикаторов целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, которых Казахстан стремится достичь к 2030 году. Изначально, когда устанавливались ЦУР, главным стремлением врачей было полностью ликвидировать гепатит к 2023 году. Теперь ясно, что миссия провалена. Новая глобальная стратегия Всемирной организации здравоохранения - к 2030 году сократить количество новых случаев инфицирования на 90%, снизить смертность на 65%.
Главным инструментом борьбы с гепатитами остается вакцинация, она на 95% предотвращает развитие хронических форм болезни. В Казахстане прививки детям ставят бесплатно, основной возраст для проведения вакцинации - до двух лет. Однако в последние годы врачи начали говорить об отказе родителей от вакцинации детей не только от гриппа и кори, но и от гепатитов.
Например, такая ситуация складывалась в середине прошлого года в Астане. Тогда, по сообщению главного санитарного врача столицы, в 91% случаев заражения детей гепатитом А несовершеннолетние не получали вакцин, так как их родители были против. На первом заседании правительства РК в текущем году экс-министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщала, что в 2023 году 500 тыс. детей в возрасте до одного года пропустили плановые профилактические прививки против таких вирусов, как коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, вирусный гепатит В, гемофильная инфекция.
Рост заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями напрямую связан с нормами закона 2015 года, позволяющими родителям отказываться от вакцинации своих детей. Из-за этого спустя 5-7 лет увеличилась неиммунная прослойка. Согласно данным, на сегодня около 800 тысяч детей в возрасте до 6 лет не привиты и не защищены от дифтерии, полиомиелита, туберкулеза и других опасных инфекций. В этой связи министерством наряду с плановой вакцинацией будут проведены комплексные работы по дополнительной вакцинации детей", - заявила тогда представитель Минздрава.
По данным научного онлайн-издания OurWorldinData.org, в 2021 году Казахстан занимал 50-е место из 189 по доле вакцинированных детей в возрасте до одного года. Тогда в РК показатель достигал 95%, тогда как в мире он составлял 80%.
18.02.2024, 18:16 18046
Казахстан получил грант из пандемического фонда Всемирного банка
Фото: Минздрав РК
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялся Официальный запуск гранта пандемического фонда с участием Министерства здравоохранения Казахстана, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Средства из пандемического фонда будут направлены для решения задач системы здравоохранения страны в области эпидемиологического надзора, пограничного контроля, лабораторной безопасности, раннего обнаружения и реагирования, а также обучения персонала.
Страновой офис ВОЗ в Казахстане будет координировать реализацию гранта в стране и обеспечивать общую техническую поддержку Министерству здравоохранения РК.
Казахстан стал одной из 36 стран Европейского региона ВОЗ, получившей страновой грант на сумму 19 млн долларов и мультистрановой грант на сумму 27 млн долларов сроком на три года.
15.02.2024, 19:51 34171
В Алматы наблюдается рост заболеваемости ОРВИ
Среди циркулирующих вирусов гриппа преобладает А/H3N2
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Среди циркулирующих вирусов гриппа преобладает А/H3N2. Об этом в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций Алматы сообщили представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.
В Алматы наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) без превышения контрольного уровня.
За прошедшую неделю зарегистрировано 19 525 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил - 875,72, что на уровне показателя аналогичного периода 2023 года (19 485 случаев.) и ниже показателя предыдущей недели на 34,7% (29 921 случай).
В городе циркулирует вирус гриппа типа А/H3N2. С начала ноября текущего эпидсезона зарегистрированы 232 подтвержденных случая гриппа типа А/H3N2, всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное.
Параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, бокавирус, РС-вирус, аденовирус, парагрипп и сезонный коронавирус.
Против гриппа вакцинировано всего 257 495 человек, что составило 11,5% от общего населения города.
Напомним, в Казахстане в январе в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост заболеваемости КВИ в 2,5 раза, со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе.
10.02.2024, 10:25 58726
В Алматы наблюдается самый высокий рост заболеваемости коронавирусом - Минздрав
Фото: pexels.com
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом за месяц приходится на Алматы (143 случая) и Астану (74 случая), сообщает Комитет санэпидконтроля МЗ РК.
По данным комитета, в январе в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост заболеваемости КВИ в 2,5 раза, со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе.
За неделю, с 26 января по 1 февраля 2024 года, в республике зарегистрировано 144 случая КВИ+ и 11 случаев КВИ-. Отмечается рост заболеваемости на 26 случаев (прошлая неделя - 129 случаев). Наибольшее количество новых случаев приходится также на Алматы (37 случаев) и Астану (21 случай)", - говорится в сообщении ведомства.
На сегодняшний день республика и все регионы находятся в зеленой зоне, занятость инфекционных коек составляет 1%, на лечении в стационаре находится 3 пациента.
Введение ограничительных мер не планируется. При этом, учитывая, что в течение последнего месяца отмечается рост заболеваемости КВИ, а также продолжается эпидемиологический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, рекомендуется носить маски в помещениях с большим скоплением людей, общественном транспорте, при посещении медицинских организаций, при контакте с больным", - заключили в комитете.
Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в здании мажилиса ввели масочный режим.
09.02.2024, 11:28 65206
В Казахстане возвращается масочный режим в больницах и местах массового скопления людей
Фото: unsplash.com
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление от 8 февраля 2024 года "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем".
Согласно документу, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем среди населения, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Астаны, Шымкента, территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля предписывается обеспечить:
- использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков;
- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в Казахстане растет заболеваемость КВИ. В январе в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост в 2,5 раза - со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Больше всего заболевших в Алматы и Астане.
08.02.2024, 20:12 70261
В Казахстане растет заболеваемость КВИ
Фото: freepik.com
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК рассказали, как складывается ситуация по КВИ в республике.
В январе в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост в 2,5 раза - со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Больше всего заболевших в Алматы и Астане.
За неделю, с 26 января по 1 февраля, в республике зарегистрировано 144 случая КВИ+ и 11 случаев КВИ-. Отмечается рост заболеваемости на 26 случаев. Вместе с тем республика и все регионы находятся в зеленой зоне, занятость инфекционных коек составляет 1%, на лечении в стационаре находятся 3 пациента", - сообщили в комитете.
По информации ведомства, введение ограничительных мер не планируется.
Учитывая, что в течение последнего месяца отмечается рост заболеваемости коронавирусом, а также продолжается эпидемиологический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, рекомендуется носить маски в помещениях с большим скоплением людей, в общественном транспорте, при посещении медицинских организаций, при контакте с больным", - сообщили в ведомстве.
Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в здании мажилиса ввели масочный режим.
В конце декабря 2023 года главный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова на заседании по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ в стране порекомендовала гражданам соблюдать масочный режим в местах скопления людей.
08.02.2024, 12:27 72531
Изменят ли в казахстанских поликлиниках прием врачей через терапевта
Вопрос будет прорабатываться, заверила глава Минздрава
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента журналисты спросили нового министра здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарову, поменяется ли алгоритм приема граждан в казахстанских поликлиниках, передает корреспондент агентства.
Я думаю, что большая часть жалоб и обращений населения приходится на этот вопрос. Мы его будем изучать. В принципе, сегодня мы уже начали анализ, какие вопросы чаще всего поднимают и какие быстрые меры мы можем принять со стороны Минздрава. Поэтому этот вопрос мы будем прорабатывать", - ответила журналистам министр.
Напомним, в последнее время многие казахстанцы высказывают недовольство из-за необходимости записываться на прием к терапевту, прежде чем попасть к специалисту узкой направленности.
07.02.2024, 20:05 75741
В Павлодарской области зарегистрировано почти 350 новых случаев кори
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Павлодарской области корью заболели 349 человек. За весь 2023 год корью в области заболели 604 человека, сообщает "Павлодар-онлайн".
Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, чаще всего болеют жители Павлодара. На областной центр приходится 42% случаев кори, затем в списке идет Экибастуз - 25%, на Аксу приходится 20% заболевших. Среди сельчан самая высокая заболеваемость корью регистрируется в Баянаульском районе.
Рост заболеваемости корью формируется за счет непривитых детей по причине отказов родителей от вакцинации", - отмечают павлодарские санврачи.
В основном болеют дети до 14 лет, среди них не были привиты около 90%.
Ранее двоих детей вакцинировали просроченными препаратами в Павлодарской области.
Напомним, ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?