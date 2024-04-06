Из-за перекрытия трасс порядка четырехсот жителей Атырауской области эвакуированы поездом  

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Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за перекрытия автодорог людей из паводкоопасных районов Атырауской области эвакуировали поездом, сообщили в АО "Пассажирские перевозки".





5 апреля АО "Пассажирские перевозки" вывезли около 400 жителей Атырауской области пассажирским поездом из паводкоопасной зоны. Из них 99 человек - это дети.





В компании напомнили, что из-за подтопления полностью приостановлено движение транспортных средств на участке Кульсары - Доссор, в связи с чем было принято решение направить пассажирский поезд для эвакуации жителей региона.





Людей довезут со станции Кульсары до Атырау. Проезд для пассажиров был бесплатный, отметили в пресс-службе.





Между тем сообщается о переливе автодороги в Северо-Казахстанской области. Там на пяти участках залило республиканскую трассу Рощинское - Корнеевка - Волошинка. Высота воды на некоторых участках достигает 35 сантиметров.









Для устранения проблемы задействовано 8 единиц техники и 10 сотрудников. Также установлены дорожные знаки и сигнальные столбики. Проводятся работы по созданию вала из инертного материала, а также предпринимаются меры по сливу талых вод", - рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".



