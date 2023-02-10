Cейсмолог, предсказавший землетрясение в Турции, заявил об изменении Ближневосточного региона

Землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины

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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ближневосточный регион начал меняться, об этом рассказал нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс.





Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется", - цитирует сейсмолога РИА "Новости" .





Напомним, голландский сейсмолог 3 февраля предупреждал о том, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет землетрясение магнитудой 7,5.





Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.





По последним данным, число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека.





Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.