Голландский сейсмолог предупреждал о землетрясении в Турции за три дня  

Фото: telegram/РИА Новости

Рассказать друзьям

Вашингтон. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки.





Сейчас идет операция по сбору обломков, сообщает РИА Новости со ссылкой AP.





Телеканал Fox News подтвердил эту информацию, добавив, что аппарат сбили у побережья штата Южная Каролина.





Позже глава Министерства обороны США Ллойд Остин уточнил, что аэростат ликвидировали при помощи истребителя. По его словам, аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами на территории Соединенных Штатов.





Министр также отметил, что президент Джо Байден принял решение сбить аэростат при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения. В соответствии с его указом оборонное ведомство разработало вариант безопасного поражения объекта, при этом внимательно отслеживая его траекторию и деятельность.









В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживались командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).





Администрация США заявила о неприемлемости нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.





Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этого инцидента объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Китай. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.





Также, по данным РИА Новости, США смогли изучить оборудование на сбитом аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США.





Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность", - сообщил представитель Пентагона.





В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона.





США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он.





Аэростат удалось сбить с помощью ракеты "воздух-воздух", запущенной с истребителя F-22, сообщили в Пентагоне.





В свою очередь Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США, сообщает РБК.





Китай оставляет за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения американскими военными китайского аэростата, оказавшегося в воздушном пространстве США, заявили в министерстве иностранных дел КНР, информирует Bloomberg.





Пекин назвал действия Вашингтона "очевидной чрезмерной реакцией" и нарушением существующих международных практик. Аэростат предназначался для гражданских целей и попал в воздушное пространство США случайно, о чем американские власти были уведомлены, настаивают в китайском МИДе.





Китай выражает резкое недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные дирижабли", - сказано в заявлении ведомства.