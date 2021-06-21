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Четверо детей и трое взрослых погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

20.06.2021 9802
Четверо детей и трое взрослых погибли в ДТП на трассе в Алматинской области
Image by David Mark from Pixabay
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ИЮНЯ - Четверо детей и трое взрослых погибли в ДТП на Кульджинском тракте в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В департаменте полиции региона уточнили, что авария произошла 19 июня, в 18.15, с участием автомашин Toyota RAV4 и Audi.
 

ДТП произошло на 134-м километре автодороги Алматы - Кокпек - Коктал, вблизи села Байсеит. Столкнулись Toyota RAV4 и Audi. В результате ДТП водители обеих машин и трое пассажиров скончались на месте происшествия, еще двое умерли в больнице села Шелек", - говорится в сообщении.

 
Среди погибших есть дети 16, 13 и 8 лет и четырехмесячный младенец. С различными травмами в больницу доставлены трое пассажиров.
 
Ведется досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
 

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