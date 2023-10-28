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Семей. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Четверо погибших детей обнаружены при тушении пожара в одном из частных домов в Аягозе. Об этом сообщили в пресс-службе Абайской области.





По данным ведомства, 25 октября 2023 года в 10.49 в ДЧС поступил сигнал о том, что в одном из частных домов города Аягоз произошло задымление. Незамедлительно на место выехала бригада спасателей.





По прибытии пожарных в одной из комнат (спальня) горела мебель и личные вещи на площади 20 квадратных метров. Прибывшими пожарными подразделениями горение локализовано в 11.10 и ликвидировано в 11.24. Причина задымления устанавливается. В ходе тушения обнаружены тела четверых детей без признаков жизни. Причина смерти устанавливается. Назначена соответствующая экспертиза. Полицией проводится расследование", - говорится в сообщении ведомства.





По данным акимата, в настоящее время членам семьи оказывается вся необходимая помощь. Ситуация на контроле местных исполнительных органов.



