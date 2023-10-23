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В Актау возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей после травли клопов
Фото: polisia.kz.
Актау. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау полиция возбудила уголовное дело по факту гибели двух детей после травли клопов, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Сообщение о трагедии в полицию поступило 21 октября, информирует inaktau.kz.
В ходе выяснения обстоятельств в квартире были обнаружены тела несовершеннолетних детей 2021 и 2022 годов рождения. Также пять человек доставили в больницу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее смерть двух и более лиц). Назначена экспертиза. На месте происшествия были специалисты санитарно-эпидемиологической службы", - сообщили в ДП региона.
По данным полиции, владелица квартиры этажом ниже травила клопов.
В управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что выясняются обстоятельства произошедшего и более полная информация будет в понедельник.
Отмечается, что о происшествии посредством рассылки в соцсетях и мессенджерах сообщают жители города.
Наших нет в 7-14? Семью отравили средством от клопов. На 8 этаже какими-то дымовыми шашками травили, и семья на 9 этаже отравилась - двое детей погибло 1 год и 3 года, двое детей еще и родители в реанимации. Какой-то ужас!" - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о массовом отравлении в спеццентре Карагандинской области.
Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, проводят проверку. В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация о причине произошедшего инцидента.