Четыре человека погибли при лобовом столкновении легковушки с грузовиком в Актюбинской области  

Фото: Polisia.kz

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Актобе. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель легкового автомобиля и его три пассажира погибли при столкновении с грузовым автомобилем на трассе в Актюбинской области.





Авария произошла 6 июля на 1235-м километре автодороги Самара - Шымкент, на территории Шалкарского района, информирует Polisia.kz

Polisia.kz

34-летний водитель автомашины Hyundai Sonata допустил столкновение с грузовой автомашиной Iveco Magirus, которая двигалась во встречном направлении.





В результате ДТП водитель легковушки и трое пассажиров, 20 и 23 лет, от полученных травм погибли.





Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).