Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области

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Конаев. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Алматы - Кеген - ТЮП 23 ноября произошла дорожная авария, в которой погибли четыре человека, еще четверо госпитализированы с травмами.





23 ноября около 15.00 50-летний водитель автомобиля «Тойота» на 2-м километре автодороги Алматы - Кеген - ТЮП, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси».





В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель «Тойота» и трое его пассажиров. Четырех человек, находившихся в «Мицубиси», с различными травмами доставили в больницу города Иссыка.





По данному факту в ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрировано уголовное производство, назначены все необходимые экспертизы, сообщает Polisia.kz



